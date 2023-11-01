ABD'nin bombardıman uçakları İncirlik'e geldi

ABD Hava Kuvvetleri’ne ait B-1B bombardıman uçakları, Adana’daki İncirlik Hava Üssü’ne iniş yaptı. Uçakların, eğitim için geldiği ve yakıt ikmali de yapıldığı belirtildi.

KAYNAK: AA
ABD'nin bombardıman uçakları İncirlik'e geldi

ABD Hava Kuvvetlerinin 9. Seferi Bombardıman Filosuna görevlendirilen B 1B bombardıman uçakları, Adana İncirlik Üssü'ne geldi.

Söz konusu uçaklar, Türk Hava Kuvvetleri ile eğitim görevi için yola çıkmadan önce iki saatten daha kısa bir süre İncirlik Üssü'nde kaldı ve Türk Hava Kuvvetleri’nden F-16 savaş uçaklarıyla ortak eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Uçaklara motorları çalışır vaziyetteyken yakıt ikmali yapıldığı da ifade edildi.

aa-20231031-32590454-32590446-amerikan-b1b-lancers-ucaklari-egitim-gorevi-icin-incirlik-hava-ussune-geldi.jpg

ABD HAVA KUVVETLERİNDEN AÇIKLAMA YAPILDI

ABD Hava Kuvvetleri 9. EBS Komutanı Yarbay Stillwell, "Türk Hava Kuvvetleri ortaklarımızla yaptığımız ekip çalışması, NATO havacılarının müşterek çalışmasını ve profesyonelliğini ortaya koydu." dedi.

ABD Hava Kuvvetleri 39. Hava Üssü Kanat Komutan Yardımcısı Albay Robert Schoeneberg de, "İncirlik'teki bu tarihi sıcak yakıt ikmali operasyonunu desteklemekten ve anmaktan heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

aa-20231031-32590454-32590447-amerikan-b1b-lancers-ucaklari-egitim-gorevi-icin-incirlik-hava-ussune-geldi.jpg

Schoeneberg, bunun, "üssün benzersiz yeteneklerini ve stratejik konumunu gösterdiğini" vurguladı.

Türkiye'nin en büyük askeri tesislerinden biri olan İncirlik Üssü'nün stratejik konumu, acil durum operasyonları ve NATO entegrasyonu için burayı bir merkez haline getiriyor.

aa-20231031-32590454-32590449-amerikan-b1b-lancers-ucaklari-egitim-gorevi-icin-incirlik-hava-ussune-geldi.jpg

Öne Çıkanlar
Özgür Özel'in zaferi CHP'nin zaferi mi olacak?
Özgür Özel'in zaferi CHP'nin zaferi mi olacak?
Gazze yanarken Arabistan'da dünyanın en büyük müzik festivali başladı. Türkiye'de ise tarikatlar 'Mehmetçik Gazze'ye' diyor
Gazze yanarken Arabistan'da dünyanın en büyük müzik festivali başladı. Türkiye'de ise tarikatlar 'Mehmetçik Gazze'ye' diyor
Kürt seçmenin kırgınlığını önemseyen Özgür Özel, Türk seçmenin kırgınlığını nasıl aşacak?
Kürt seçmenin kırgınlığını önemseyen Özgür Özel, Türk seçmenin kırgınlığını nasıl aşacak?
Sinan Oğan şu an nereden koşuyor
Sinan Oğan şu an nereden koşuyor
Büyükekşi'nin Beşiktaş maçının hakemi Mete Kalkavan'a verdiği talimatı Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Büyükekşi'nin Beşiktaş maçının hakemi Mete Kalkavan'a verdiği talimatı Şerafettin Tilki ortaya çıkardı
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Son Haberler
Abdurrahim Albayrak intihar etmek isteyen genci ikna etti. "Köprü burada yine gelirsin" Gündem
Abdurrahim Albayrak intihar etmek isteyen genci ikna etti. "Köprü burada yine gelirsin"
Uzmanı uyarılarını sıraladı. Vücuttaki çürük ve morarmalar ölümcül olabilir Sağlık
Uzmanı uyarılarını sıraladı. Vücuttaki çürük ve morarmalar ölümcül olabilir
Gazze’ye kara operasyonunda 9 İsrail askeri daha öldü Dünya
Gazze’ye kara operasyonunda 9 İsrail askeri daha öldü
Fenerbahçe Süper Lig maçına hocasız çıkacak Spor
Fenerbahçe Süper Lig maçına hocasız çıkacak
Kiracısını soyan ev sahibi tutuklandı Gündem
Kiracısını soyan ev sahibi tutuklandı
Kuraklık dünya ticaretini de vurdu. Panama Kanalı'ndan geçen gemi sayısı azaldı Dünya
Kuraklık dünya ticaretini de vurdu. Panama Kanalı'ndan geçen gemi sayısı azaldı
Bir belediye bu dava ile çalkalanıyor. Arsa satışında bilgi sızdırıldığı iddiası Gündem
Bir belediye bu dava ile çalkalanıyor. Arsa satışında bilgi sızdırıldığı iddiası