ABD'nin bombardıman uçakları İncirlik'e geldi

ABD Hava Kuvvetlerinin 9. Seferi Bombardıman Filosuna görevlendirilen B 1B bombardıman uçakları, Adana İncirlik Üssü'ne geldi.

Söz konusu uçaklar, Türk Hava Kuvvetleri ile eğitim görevi için yola çıkmadan önce iki saatten daha kısa bir süre İncirlik Üssü'nde kaldı ve Türk Hava Kuvvetleri’nden F-16 savaş uçaklarıyla ortak eğitim uçuşu gerçekleştirdi. Uçaklara motorları çalışır vaziyetteyken yakıt ikmali yapıldığı da ifade edildi.

ABD HAVA KUVVETLERİNDEN AÇIKLAMA YAPILDI

ABD Hava Kuvvetleri 9. EBS Komutanı Yarbay Stillwell, "Türk Hava Kuvvetleri ortaklarımızla yaptığımız ekip çalışması, NATO havacılarının müşterek çalışmasını ve profesyonelliğini ortaya koydu." dedi.

ABD Hava Kuvvetleri 39. Hava Üssü Kanat Komutan Yardımcısı Albay Robert Schoeneberg de, "İncirlik'teki bu tarihi sıcak yakıt ikmali operasyonunu desteklemekten ve anmaktan heyecan duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Schoeneberg, bunun, "üssün benzersiz yeteneklerini ve stratejik konumunu gösterdiğini" vurguladı.

Türkiye'nin en büyük askeri tesislerinden biri olan İncirlik Üssü'nün stratejik konumu, acil durum operasyonları ve NATO entegrasyonu için burayı bir merkez haline getiriyor.