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Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye davet edilmedi

Türkiye Güney Kore, Kosta Rika, Hollanda ve Zambiya'nin ortaklaşa düzenlediği Demokrasi Zirvesi'nin ikincisine Türkiye davet edilmedi. .

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 12:47
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ABD'nin Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye davet edilmedi

Demokrasi Zirvesi'ne Türkiye davet edilmedi
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İlki, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından geçtiğimiz yıl düzenlenen Demokrasi Zirvesi'nin ikincisi 29-30 Mart tarihlerinde Güney Kore, Kosta Rika, Hollanda ve Zambiya liderlerinin ortak evsahipliğinde başlayacak. Ancak Türkiye söz konusu zirveye geçen sene olduğu gibi bu yıl da davet edilmedi.

ABD, ilkini Aralık 2021’de düzenlediği Demokrasi Zirvesi’nin ikincisini Güney Kore, Kosta Rika, Hollanda ve Zambiya liderlerinin ortak evsahipliğinde 29-30 Mart tarihlerinde başlatıyor. Zirve ile ilgili bugün gazetecilerin sorularını yanıtlayan Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Demokrasi ve İnsan Hakları Direktörü Robert Berschinski, ABD’nin demokratik kurumların güçlendirilmesi, insan haklarının korunması ve hem yurt içinde hem de yurt dışında yolsuzlukla mücadelenin hızlandırılması ihtiyacına yeni ve üst düzeyde odaklanmak amacıyla demokrasi zirvesi sürecini 2021’de başlattığını hatırlattı.

TÜRKİYE'NİN DAVET EDİLMEDİĞİ İDDİASI

Zirvenin 120 ülkeden üst düzey hükümet yetkililerini ve aktivistleri bir araya getireceğini kaydeden Berchinski, ilk zirvenin tüm katılımcılarının yanı sıra gelecek haftaki zirveye 8 ülkenin daha davet edildiğini açıkladı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Demokrasi ve İnsan Hakları Direktörü bu ülkeleri, Bosna Hersek, Lihtenştayn, Fildişi Sahili, Gambiya, Moritanya, Mozambik, Tanzanya ve Honduras olarak sıraladı.

Rob Berschinski, Türkiye’nin davet edilmediğini doğruladı; ancak gerekçeleri konusunda bilgi vermedi. VOA Türkçe’de yer alan habere göre Berchinski, “Türkiye, ABD'nin önemli bir NATO müttefiki ve son derece önemli bir ortağı olmaya devam etmektedir ABD hükümeti, ülkedeki demokrasi ve insan haklarının durumuna ilişkin değerlendirmelerimiz konusunda oldukça net olmuştur. Ancak Türkiye'nin ikinci zirveye davet edilmediğini sizin için teyit edebilirim” diye konuştu.

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