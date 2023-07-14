ABD’nin F-16 şartı nedeniyle uçakları Yunanistan’a karşı kullanmayacağız

ABD’nin Türkiye’ye F-16 savaş uçaklarının satışına onay verme şartı olarak uçakların NATO üyelerine karşı kullanılamayacağı şartı getireceği belirtildi. Kararla Türk hava sahasını sürekli ihlal eden Yunanistan’ın korunması söz konusu olacak.

ABD’nin F-16 şartı nedeniyle uçakları Yunanistan’a karşı kullanmayacağız

Amerikan Politico gazetesi, Başkanı Joe Biden idaresinin, Türkiye’nin İsveç’e yeşil ışık yakması bağlamında, F-16 anlaşmasına onay verilmesinden yana olduğu ifade edildi.

Lakin Biden'ın 'Senato ve Temsilciler Meclisi'nin dışişleri komitelerindeki kilit Cumhuriyetçi ve Demokratların desteği olmadan uçak satamayacağı' kaydedilen haberde, bu kişilerin daha önce Türkiye’ye savaş uçağı satışına karşı çıktığı anımsatıldı.

Senatörlerin salı günü yumuşama belirtisi sergilediği ifade edilirken yine de onlar ‘evet’ demeden önce Ankara’nın ek adımlar atmasını bekledikleri aktarıldı.

Haberde, “Kalan endişe kaynağı meselelerden biri, Türkiye'nin ABD tarafından sağlanan savaş uçaklarını nasıl kullanacağı yönünde. Yunanistan, Türkiye’yi geçen yıl 10 bin kez hava sahasını ihlal etmekle suçladı. Türkiye ayrıca, ABD’nin müttefik olarak gördüğü Kürtlerin kontrolündeki Suriye bölgelerini de tehdit ediyor” ifadelerine yer verildi.

ABD Senatosu Dışişleri Komitesi Başkanı Bob Menendez’in, Ankara’dan bu uçakların 'sadece Yunanistan değil NATO’nun hiçbir müttefikine karşı kullanmayacağına' dair garanti beklediğini aktarıldı.

Daha önce bu anlaşmaya karşı çıkan Menendez, şu anda ABD idaresi ile görüştüğünü ve bir hafta içinde tutumunu değiştirebileceğini söyledi. Senatör, ayrıca potansiyel şartları arasında Yunanistan’ın F-35 talebinin karşılanmasını da gösterdi.

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