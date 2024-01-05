ABD’nin Filistin planı ortaya çıktı

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tüm dünyadan tepki yağarken Tel Aviv'in en büyük destekçisi ABD, Gazze ile Batı Şeria'yı tek yönetim altında buluşturacak bir model öngörüyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria ile Gazze'yi tek idare altında birleştirecek bir yönetim modelinin ileride tartışılması gerektiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Miller, soru üzerine, "Burada, daha sonra yapacağımız belirli konuşmaların değerlendirmesini yapmak istemiyorum, ancak genel olarak, Batı Şeria ile Gazze'yi Filistin liderliği altında birleştiren bir yönetim ihtiyacını tartışacağımızı söyleyeceğim" dedi.

Detaylı bilgi vermekten çekinen Miller, bu konuda ayrıntıların ne olması gerektiğiyle ilgili, "özel diplomatik görüşmelerde tartışmalar yapılması gerektiğini" dile getirmekle yetindi.

Miller, Gazze’de seçimle iktidara gelen Hamas yönetiminin yerine kimin, hangi yöntemle geleceği konusuna da değinmedi.