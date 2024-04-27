Batshuayi derbi tarihine geçti. Fenerbahçe Beşiktaş rekabetinde ilk kez oldu

Fenerbahçe; Beşiktaş engelini 2-1'lik skorla geçip zirve takibini sürdürdü. Sarı-Lacivertli ekibin gollerini Batshuayi ve İrfan Can Kahveci attı.

İlk yarının 30. dakikasında sahneye çıkan Michy Batshuayi derbi tarihine geçti. Bu sezon Süper Lig'deki en enken golünü Beşiktaş filelerine gönderen Batshuayi ayrıca iki takım arasındaki rekabette gol atan ilk Belçikalı oyuncu oldu unvanını yakaladı.

Karşılaşma sonunda Michy Batshuayi'nin keyfi yerindeydi. Bitiş düdüğüyle birlikte sahaya giren miniklerle futbol oynamaya başlayan Belçikalı yıldız eğlenceli anlar yaşadı.