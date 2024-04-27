Batshuayi derbi tarihine geçti. Fenerbahçe Beşiktaş rekabetinde ilk kez oldu

Kaynak: Haber Merkezi Selahattin Ekrekli
Batshuayi derbi tarihine geçti. Fenerbahçe Beşiktaş rekabetinde ilk kez oldu
Fenerbahçe Beşiktaş karşılaşmasında skoru 1-0'a getiren Michy Batshuayi derbi tarihine geçti.

Fenerbahçe; Beşiktaş engelini 2-1'lik skorla geçip zirve takibini sürdürdü. Sarı-Lacivertli ekibin gollerini Batshuayi ve İrfan Can Kahveci attı.

İlk yarının 30. dakikasında sahneye çıkan Michy Batshuayi derbi tarihine geçti. Bu sezon Süper Lig'deki en enken golünü Beşiktaş filelerine gönderen Batshuayi ayrıca iki takım arasındaki rekabette gol atan ilk Belçikalı oyuncu oldu unvanını yakaladı.

Karşılaşma sonunda Michy Batshuayi'nin keyfi yerindeydi. Bitiş düdüğüyle birlikte sahaya giren miniklerle futbol oynamaya başlayan Belçikalı yıldız eğlenceli anlar yaşadı.

İlgili Haberler
İsmail Kartal kara haberi verdi. 'Çok üzgünüz' diyerek açıkladı
İrfan Can Kahveci: Bakacağız
Tadic'ten Galatasaray taraftarını mest eden itiraf
Beşiktaş'ta büyük fiyasko. Taraftar isyan etti
Beşiktaş'ı yakan ismi açıkladı
Son Haberler
İsmail Kartal kara haberi verdi. 'Çok üzgünüz' diyerek açıkladı Spor
İsmail Kartal kara haberi verdi. 'Çok üzgünüz' diyerek açıkladı
Çevre gönüllüleri Tunca Nehri'ni temizledi Video
Çevre gönüllüleri Tunca Nehri'ni temizledi
Son dakika... Adıyaman'da polis dehşeti. Meslektaşlarına kurşun yağdırdı Gündem
Son dakika... Adıyaman'da polis dehşeti. Meslektaşlarına kurşun yağdırdı
İrfan Can Kahveci: Bakacağız Spor
İrfan Can Kahveci: Bakacağız
Tadic'ten Galatasaray taraftarını mest eden itiraf Spor
Tadic'ten Galatasaray taraftarını mest eden itiraf
Akdeniz ve Ege'deki yaban hayatı fotokapanlara yansıdı Video
Akdeniz ve Ege'deki yaban hayatı fotokapanlara yansıdı
İnternet alışverişiniz kapınıza drone ile teslim edilsin mi? Teknoloji
İnternet alışverişiniz kapınıza drone ile teslim edilsin mi?