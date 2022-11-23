﻿ABD'nin kalleşliği

Suriye ve Irak sınırı ötesinde PKK'nın temizlenmesi ve hatta hangi uzaklığa giderlerse gitsinler peşlerinin bırakılmaması gerektiğini son saldırıları gösterdi. Karkamış'ta beş yaşındaki yavruyu, 22 yaşındaki gencecik hanım öğretmene kastettiler, karnında beş aylık yavrusuyla bir hanımı ağır yaraladılar.

Rastgele füze fırlatıyorlar... Nereye kime isabet ederlerse...

Bazı haber kanallarına bakıyorsunuz, saldırıları PKK'ya toz kondurmamak için bin dereden su getiriyorlar. İstanbul Beyoğlu'ndaki saldırıyı PKK'nın kıyısından geçirmiyorlar. Saldırıda rol alanların hepsinin Arap asıllı olması, PKK'ya toz kondurmamak için bir fırsat.

PKK'yı dolaydan ve doğrudan savunanlara bakıyorum, etnisiteyle hiçbir bağlantıları yok ama PKK deyince içleri ılık ılık akıyor.

Suriye'de özellikle PKK/YPG yapılanması içinde, Batı'dan ne kadar militan olduğunu biliyor musunuz?.. Yerli halktan hayli militan devşiriyorlar.

Ankara, saldırının ucu PKK'ya dayanmasa, bu kadar ayrıntılı hava harekâtına girişmezdi.

HDP'nin Van milletvekili Sezai Temelli de PKK'yı savunma telaşına düşenlerden:

"Karkamış'a atılan hedefsiz roketler İstiklal senaryosunu tamamlamaya yönelik. O bölge cihatçıların kontrolünde..." diye tivit atmış.

Bu Sezai kim biliyor musunuz? İstanbullu. PKK'nın dayanmak istediği etnisiteyle alâkası yok, tıpkı kendisi gibi akademisyen olan HDP'nin er eş başı Mithat Sancar gibi.

Nasıl bir ideoloji, nasıl bir körlük anlamak mümkün değil. PKK'ya hizmetin asıl kendilerini vuracağını nasıl hesap edemiyorlar?!

Abdullah Öcalan'a ailesini sorsanız, önce annesinin Türkmen olduğundan başlar. PKK içinde kaç kişi saf etnisiteden? (İmralı duruşmalarında buna şahit oldum.)

Türkiye gibi bir ülkede, ayrılıkçı hareket mümkün mü? Bu kadar iç içe girmiş, "tek millet" olmuş bir cemiyette, ayrışma hareketinin tek maksadı olabilir o da Batı'nın Şark Meselesi'ne hizmet!

Şark Meselesi'ni girip okuyun lütfen... Sık yazdım. Özellikle Prof. Dr. Kemal Beydilli'nin "Şark Makalesi" makalesine dikkatinizi çekerim. TDV İslam Ansiklopedisi'ndeki "Şark Meselesi" maddesi de Kemal Beydilli'nin kaleminden.

(Bir not ekleyeceğim. K. Beydilli'nin kullandığı kaynaklara baktım, önemli bir kaynak gözünden kaçmış. "Safes" imzasıyla Türk Yurdu dergisinde çıkan "Garp Nazarında Şark Meselesi" başlıklı makale. S. 123, 24 Teşrînisânî 1332-7 Aralık 1916. Bir yazımın altında metnini verdim. "Bize kafayı takmışlar", Yeniçağ, 19 Kasım 2017).

PKK hiçbir surette istediğini alamayacak. Ama sürekli huzursuzluk çıkaracak. ABD bunu istiyor, Avrupa bunu istiyor, Rusya bunu istiyor...

Son gelişmelerde Avrupa gazetelerine bakın... "Kürtler bombalanıyor."

PKK/HDP de aynı şeyleri söylüyor. PKK'nın Kamışlı saldırısından sonra yaşananların "tezgâh" olduğunu iddia edecek kadar ileri gidiyor, "Bugüne kadar iktidarın her türlü savaş politikasına ve yüzlerce sivilin hayatına mal olan saldırı ve işgal girişimlerine rağmen Rojava'dan Türkiye'ye yönelik tek bir saldırı olmamıştır." diyebiliyor!

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın son açıklaması evlere şenlik:

"Suriye ve Türkiye'deki sivil can kaybı için en içten taziyelerini ifade eder. Sivilleri korumak ve IŞİD'in yenilmesiyle ilgili ortak hedefi desteklemek için Suriye'de gerilimi azaltma çağrısında bulunuyoruz."

ABD, PKK'nın saldırılarına hiç temas etmediği gibi bizim PKK'ya müdahalemize dolaydan tavır alıyor, meseleyi kelalâka IŞİD'e getiriyor.