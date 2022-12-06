Baba kızını çakalın ağzından aldı

ABD’nin Los Angeles eyaletinde bir çakalın küçük bir kız çocuğuna saldırarak yerde sürüklemeye çalıştığı anlar sosyal medyada gündem oldu.

Reddit’te yayınlanan videoda, 2 yaşındaki bir kız çocuğu, babasının arabasından bir şeyler aldığı anlarda anlarda hemen yanında bulunan bir çakal tarafından saldırıya uğradı.

Çakal, küçük kızı itip düşürdükten sonra kıyafetinden tutarak çekiştirmeye çalıştı. Kızının ağladığını duyan baba hemen arabanın etrafını dolaştı ve çakalı korkutarak uzaklaştırdı. Daha sonra tekrar baba ve kızın yanına gelen çakal, babanın taş atmasıyla birlikte uzaklaştı.

Kızını eve götüren baba, evden sopaya benzer bir alet alarak çakalın uzaklaştığı yere doğru koşmaya başladı.

O görüntüler sosyal medyada gündem oldu.