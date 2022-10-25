Herkesin merak ettiği gizemli mağaradan bakın ne çıktı. Öğrenince çok şaşıracaksınız

ABD’de bulunan yer altı mağarası birçok kişi tarafından gizemli bulunuyor ve merak ediliyordu. Mağaranın iç yapısı ve içerisinde ne olduğu ile ilgili gizem sebebiyle Missouri’deki mağarayı bir kişi kayda aldı.

Sosyal medyada yayınlanan videoda, mağaranın, dünya üzerinde ürün depolama alanı olarak en büyük yapı olduğu ortaya çıktı.

Mağaranın içinde asfalt yol ve birkaç kilometrelik demiryolu hattı bulunduğu görülmektedir.

ABD Posta Servisi’nin posta pullarının bir kısmı bu mağarada depolandığı belirtilirken mağarada otomobillerin park edilip depolandığı bir alan da göze çarpıyor.

Mağaranın devamında, özel gıda ambalajlarının depolandığı kısımlar bulunuyor.