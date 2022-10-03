Doğanın içinde saklı kalmış bir cennet. Fark etmeseler bari

Sivas merkeze yaklaşık 52 kilometre uzaklıkta bulunan Yıldız beldesi, saklı cennet olarak adlandırılan Değirmenaltı mağaraları ve şelalesine ev sahipliği yapıyor. Değirmenlatı mağaraları ve şelalesinde Yıldız beldesi tarafından yürütülen çalışmalarla mesire alanları oluşturulmaya devam ediyor. Çevre halkı tarafından yoğun ilgi gören Değirmenaltı, doğal güzelliği ile görenleri hayran bırakıyor. Birçok ilden ziyaretçilerini ağırlayan değirmenaltı şelalesi, il turizmine kazandırılmak isteniyor.

"SAKLI BİR CENNET GİBİ"

İzmir’den Sivas’a seyahati sırasında Değirmenaltı şelalesine ve mağaralarına uğramadan gitmediğini belirten Turgut Başcı, “Buranın görülmesi gerekiyor. Dolayısıyla İzmir’in veya büyük şehirlerin stresini insan burada atınca tazeleniyor. Olağan üstü bir yer ailemizle buraya geldikçe geliştiğini görüyoruz. 45 yaşındayım çocukluğum burada geçti. Dolaysıyla buranın eski halinde bu kadar düzenli olmadığını görmüştüm. Burası saklı bir cennet gibi bütün Türkiye’nin gelip görmesini istiyoruz” dedi.

Değirmenaltı mağaralarına ve şelalesine bir çok geldiğin belirten Emrah Saygısunar, “Sivas bizim ikinci memleketimiz oldu. Bu kadar doğal bir güzelliğin içerisinde yaşadığım için ben çok mutluyum. Burada her şey çok güzel olağan üstü şekilde. Buraya bizim üçüncü gelişimiz. Tercih ettiğimiz yerler doğa içerisinde olan yerler, bugün ailem ile piknik yapmaya geldik. Buralar daha de genişletilip güzel işler yapılırsa çok güzel olacaktır. Sivas bozkır bir şehir ama burası orta Karadeniz gibi bir havaya sahip herkesin gelip görebileceği bir yer. Herkesi buraya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

"TANITIM YAPAMADIK"

Değirmenaltı mağaraları ve şelalesinin saklı bir cennet olduğunu belirten Yıldız Beldesi Başkanı Mustafa Öztürk, “Burayı Değirmenaltı mağaraları ve şelalesi olarak tabir ediyoruz. Son 2 yıldır burayı şehrimize ve beldemize kazandırmak için elimizden geleni yaptık. Şuanda yüzde 30’luk kısmını tamamladık. Gelecek yıla yüzde 50 oranında ya da yüzde yüzünü tamamlamaya çalışacağız. Buraya çeşmeler, yürüyüş yolları ve ağaç dikimi gibi çalışmalar yaptık. Buranın bölgemize faydası olmasını umuyoruz. Şelale yıldız kayak merkezi yol güzergâhı üzerinde bulunuyor. Kışın yıldız dağı güzel ancak yaz ayarında da vatandaşlarımızı buraya davet ediyoruz. Şuan ilgi yoğun ancak biz tanıtım yapamadık. İnsanların burada piknik yapıp ihtiyaçlarını giderecekleri yerleri yaptık. Şuanda eksik olan yolumuz kaldı, yol 1 kilometre uzunluğunda bulunuyor. Yolu da gelecek yıl yapmayı planlıyoruz. Yol çalışmasının ardından daha insanlarımızı buraya davet etmeyi planlıyoruz. Hafta sonlarında burası çok kalabalık oluyor. Burası çok güzel doğal güzelliği ile nadir yer. Bugüne kadar neden görmedik, çok güzel burası diyen insanlar var. Burası saklı bir cennet Sivas içinde burası bir katkı kaynağı olacağına inanıyorum. Bütün vatandaşlarımızı buraya davet ediyorum” şeklinde konuştu.



(Kaynak: İHA)