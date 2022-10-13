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Dişlerindeki mavi ipin sırrı ortaya çıktı

Orta Amerika ülkesi Belize'de bir mağarada 118 kişiye ait olduğu tespit edilen 10 bin kemik parçası bulundu. Araştırmacılar, yaklaşık bin yıl önce ritüeller ile tanrıya kurban edilen kişilerin dişlerinde bulunan pamuktan yapılmış mavi iplerin sırrını çözdü.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 10:20
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Orta Amerika ülkesi Belize'deki gizemli mağaranın içinde 118 kişinin iskeleti bulundu. Dişlerindeki mavi ipin sırrı ortaya çıktı.

Dişlerindeki mavi ipin sırrı ortaya çıktı
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Haber3'te yer alan bilgilere göre, yaklaşık bin yıl önce ritüeller ile tanrıya kurban edilen kişilerin dişlerinde bulunan pamuktan yapılmış mavi ipler üzerine çalışma yapan bilim insanları, mavi rengin o dönem yaşayan insanlar için kutsal bir renk olduğunu, bu nedenle yağmur tanrısına kurban edilmeden önce kurbanların ağızlarının mavi iple bir süre bağlandıklarını söyledi.

İŞKENCE EDİLİP ÖLDÜRÜLMÜŞLER

Michigan Eyalet Üniversitesi Bilim Adamlarından Gabriel Wrobel, yaptığı açıklamalarda kurbanların Maya yağmur tanrısı Chaak'a kurban edilmeden önce uzun süre mağarada tutulup işkence edildiklerini, ağızlarını mavi pamukla doldurulduklarını ve ağızlarını açmamaları için mavi iple ağızlarının bağlandığını söyledi.
Mağara ve içinde bulunan ceset parçaları üzerine araştırma yapan bilim insanları her gün, daha fazla bulguya rastlamak için çalışmalarına devam ediyor.

 

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