ABD’nin muhteşem 7’lisi için uyarı

Banka bu hisse grubunun, tüm varlık sınıflarına olası etkileri göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Yayımlanan raporda bu yıl piyasada gözlenen güçlü performansın büyük bir kısmının birkaç büyük hisse senedinden kaynaklandığı, yatırımcılar için muhtemelen yeni bir haber değil fakat bu ağır topların S&P 500 Endeksi’nde ne ölçüde etkili olduğu daha derin bir incelemeyi hak ettiği vurgulandı.

Muhteşem 7'li olarak adlandırılan Apple, Alphabet, Amazon.com, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia ve Tesla hisseleri, 2023’ü güçlü bir şekilde tamamladıktan sonra bu yıl S&P 500’ü yüzde 5 ‘ten fazla yükselten ana unsur olmuştu.

Özellikle yapay zekâ alanında yaşanan yatırımcı çılgınlığı, çip üreticisi Nvidia ve Meta gibi yapay zekâyla fazlasıyla ilgili olan teknoloji şirketlerinin sadece haftalar içinde çift haneli yüzdelik yükselişler elde etmesine destek sağlamıştı.