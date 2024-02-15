AB’den hidrojen yatırımlarına destek

AB Komisyonu, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Polonya, Portekiz ve Slovakya'nın ortaklaşa hazırladığı hidrojen altyapısını desteklemeye yönelik projelerin onaylandığını aktardı.

Yapılan açıklamada, üye ülkelerin projeye 6,9 milyar avro kamu finansmanı sağlayacağı, bunun 5,4 milyar avroluk özel yatırımı harekete geçireceği paylaşıldı.

Üye ülkelerden 32 şirketin, 33 projeye katılacağına dikkat çekilen açıklamada, bu kapsamda yenilenebilir hidrojen üretmek için büyük ölçekli elektrolizörler, hidrojen taşımak amacıyla boru hatları, hidrojen depolama tesisleri ve terminaller kurulacağı belirtildi.

Diğer yandan, AB üyesi ülkelerin kamu desteklemelerini ne şekilde sağlayacaklarını belirleme yetkisi AB Komisyonunun görev alanını kapsıyor.

Üye ülkeler, kamu desteklemelerini sadece rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor olacak.