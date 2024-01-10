ABD'nin Suriye'deki üssüne kamikaze İHA'larla saldırı girişimi

Gece saatlerinde Suriye’nin Deyrizor ilindeki, ABD askerlerinin konuşlandığı Koniko Gaz Tesisindeki üsse, kim tarafından atıldığı bilinmeyen kamikaze İHA’larla saldırı girişiminde bulunuldu.

ABD ordusunun hava savunma sistemleri, İHA’ları hedeflerine ulaşmadan havada etkisiz hale getirdi. ABD tarafından henüz saldırıya dair açıklama yapılmadı.

Haseke ve Deryrizor’da ABD ordusunun üsleri yılbaşından bu yana sık sık roket ve aidiyeti bilinmeyen kamikaze İHA’larla saldırıya uğruyor.

8 Ocak 2023’te Haseke ilinde, ABD askerlerininin konuşlandığı Harab Cir üssüne aidiyeti bilinmeyen kamikaze İHA ile Deyrizor'daki Koniko gaz sahasındaki üsse roketle saldırı girişimi olmuştu.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Suriye ve İran destekli grupların kontrolü altında.