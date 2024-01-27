Flaş… Flaş… ABD üslerine füzeli saldırı

Kaynak: İHA
Flaş… Flaş… ABD üslerine füzeli saldırı
Irak İslami Direnişi, Irak ve Suriye’de ABD üslerine saldırı düzenlediğini duyurdu.

Irak İslami Direnişi tarafından Irak ve Suriye’de ABD liderliğindeki koalisyon güçlerine ait üslere füzeli saldırı düzenlendi.

Irak ve Suriye’deki ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait üslere saldırılar sürüyor. İran kontrolündeki Şii silahlı grupların çatısı altında birleştiği Irak İslami Direnişi tarafından yapılan açıklamada, Irak’ın Anbar kentinde yer alan ABD liderliğindeki koalisyon güçlerine ait Ayn el-Esed üssüne silahlı insanız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlendiği duyurdu.

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Açıklamada ayrıca, sabah saatlerinde de ABD güçlerinin konuşlandığı Suriye’deki Koniko Gaz Tesisi’ne füzeli saldırı düzenlendiği açıklandı.

Irak İslami Direnişi, saldırıların siyonist rejiminin Gazze Şeridi’ndeki Filistin halkına yaptığı katliamlara misilleme olarak gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

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