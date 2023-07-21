ABD’nin 'Tahıl Koridoru’ndaki istediği belli oldu 'Liderlik rolünü üstlenmesini bekliyoruz'

Türkiye'nin arabuluculuğunda düzenlenen anlaşma, gıda krizine çözüm bulma amacıyla gerçekleştirilmişti. Ancak Rusya sonradan anlaşmadan çekildi, bu da dünya genelinde büyük bir gıda krizine yol açtı.

Blinken, Türkiye'nin Karadeniz tahıl girişimindeki rolünü övdü ve Türkiye'nin liderlik rolünü tekrar üstlenmesini beklediklerini söyledi. Türkiye, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile işbirliği yaparak bu inisiyatifi hayata geçirmeye yardımcı olmuştu. Şu an Türkiye'nin, dünyanın ihtiyaç duyduğu gıdayı makul fiyatlarla alabilmelerini sağlamak için liderlik rolüne devam etmesini bekleniyor.

Bir soru üzerine Blinken, "Türkiye, ilk etapta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yakın işbirliği içinde çalışarak inisiyatifin sıfırdan hayata geçirilmesinde etkili oldu. Bunu yerden kaldırmak için harika bir iş çıkardı." dedi.

"Türkiye'nin, tahıl koridorunda tekrar liderlik rolünü üstlenmesini bekliyoruz"

Blinken, "Bu nedenle Türkiye'nin, daha önce yaptığı gibi dünyanın dört bir yanındaki insanların ihtiyaç duyduğu gıdayı makul fiyatlarla alabilmelerini sağlamak için tekrar bu işi rayına oturtmada liderlik rolünü üstlenmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Rusya-Ukrayna Savaşı hakkında konuşurken Blinken, Rusya'nın barışa yönelik bir ilgisinin olmadığını düşündüğünü belirtti. Rusya'nın Odessa limanını bombalamaya devam ettiğini ve savaşa devam etmek isteğinde olduğunu ifade etti. Ayrıca, Putin'in Ukrayna'dan daha uzun süre savaşmaya devam edebileceğine ve Ukrayna'nın tüm destekçilerinden daha uzun süre dayanabileceğine inandığını vurguladı. Ancak Blinken, Rusya'nın barışa ilgi gösterdiğine dair herhangi bir kanıt görmediğini söyledi.

Blinken ayrıca, Rus özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin ile Putin arasındaki gerginliğe işaret etti ve NATO'nun açık kapılar politikasına vurgu yaptı. Tüm bu açıklamalar, Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması ve gıda krizi konusunda önemli bir rol oynadığını ve uluslararası toplumun dikkatini çektiğini göstermektedir. Ancak Rusya'nın savaşa olan tutumu ve anlaşmadan çekilmesi, krizin aşılması için daha fazla diplomatik çaba gerektirmektedir.