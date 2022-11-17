TIR'ın üzerinde dans ederken köprüye çarpıp öldü

TELE1'in haberine göre, ABD’nin Texas eyaletine bağlı Houston’da bulunan Eastex Otoyolunda, bir erkek seyir halinde olan bir TIR'ın üzerinde dans ederken köprüye çarptı ve hayatını kaybetti.

Trafikte başka bir araç tarafından kaza anları saniye saniye kaydedildi. Genç adamın kazanın hemen ardından hastaneye kaldırıldığı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Kişinin köprüye çarpmasının ardından seyir halindeki araçların altında kalmış olması nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği iddia edildi.

Olayın ardından polis sorgusuna çekilen TIR sürücüsünün ise olayla bir ilgisi olmadığı ve bu nedenle serbest bırakıldığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatırken o anlar ise kameralara böyle yansıdı.