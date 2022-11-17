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TIR'ın üzerinde dans ederken köprüye çarpıp öldü

ABD’de TIR'ın üzerinde dans eden 25 yaşındaki erkek köprüye çarparak hayatını kaybetti. Kaza anları saniye saniye kameralara kaydedildi.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 15:40
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ABD’nin Texas eyaletinde seyir halindeki TIR'ın üzerinde dans ederken köprüye çarpıp öldü

TIR'ın üzerinde dans ederken köprüye çarpıp öldü
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TELE1'in haberine göre, ABD’nin Texas eyaletine bağlı Houston’da bulunan Eastex Otoyolunda, bir erkek seyir halinde olan bir TIR'ın üzerinde dans ederken köprüye çarptı ve hayatını kaybetti.

Trafikte başka bir araç tarafından kaza anları saniye saniye kaydedildi. Genç adamın kazanın hemen ardından hastaneye kaldırıldığı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Kişinin köprüye çarpmasının ardından seyir halindeki araçların altında kalmış olması nedeniyle hayatını kaybetmiş olabileceği iddia edildi.

Olayın ardından polis sorgusuna çekilen TIR sürücüsünün ise olayla bir ilgisi olmadığı ve bu nedenle serbest bırakıldığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatırken o anlar ise kameralara böyle yansıdı.

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insan
17.11.2022 15:54
tr yollanan abd teröristi afganlari geri yollayin  
 
vatandaş
17.11.2022 15:43
azrail le dans etmiş :))))  
 
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