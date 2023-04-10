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  • Abdülhamid dizisindeki Tahsin Paşa AKP'den aday oldu. Rolüne öyle kapıldı ki kendini gerçekten Tahsin Paşa sandı

Abdülhamid dizisindeki Tahsin Paşa AKP'den aday oldu. Rolüne öyle kapıldı ki kendini gerçekten Tahsin Paşa sandı

AKP’nin milletvekili aday listesindeki bir isim dikkat çekti. Payitaht Abdülhamit dizisinde Tahsin Paşa rolünü canlandıran Bahadır Yenişehirlioğlu AKP’den Manisa Milletvekili adayı oldu. Yenişehiroğlu 1. sıradan aday oldu.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 09:07
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Abdülhamid dizisindeki Tahsin Paşa AKP'den aday oldu

Abdülhamid dizisindeki Tahsin Paşa AKP'den aday oldu. Rolüne öyle kapıldı ki kendini gerçekten Tahsin Paşa sandı
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Payitaht Abdülhamid dizisindeki Tahsin Paşa rolüyle bilinen Bahadır Yenişehirlioğlu, AKP’den Manisa Milletvekili adayı oldu. Yenişehirlioğlu ayrıca Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Derviş karakterini de canlandırdı.

BAHADIR YENİHEŞEHİRLİOĞLU KİMDİR?

Bahadır Yenişehirlioğlu, 1962'de Manisa'nın Akhisar ilçesinde doğdu. Roman türünde eserler yazan Yenişehirlioğlu, aynı zamanda avukattır. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Bölümü'nden mezun olan Yenilehirlioğlu, 2017-2021 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Payitaht "Abdülhamid" dizisinde 5 sezon boyunca canlandırdığı "Tahsin Paşa" karakteriyle ün kazandı. Yenişehirlioğlu ayrıca TRT 1'de yayınlanan Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Derviş karakterini canlandırdı.

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