Hüsnü Mahalli AKP’deki son durumu açıkladı: Dağıldılar

Seçimlere çok az bir zaman kala Gazeteci Hüsnü Mahalli TELE1’de Ceyda Karan ile siyasetteki son gelişmeleri değerlendirdi.

Hüsnü Mahalli AKP’nin dağıldığını açıkladı. Mahalli “AKP çevrelerinden kastediyorum edindiğimiz izlenim şu parti marti kalmadı AKP örgütü dağıldı moral sıfır bakma sen sosyal medya video yayınlıyor zaten onun çaresizliği orda." dedi.

“ECEVİT DUYSA MEZARINDA TERS DÖNER”

Devamında ise Mahalli "Somut bir örnek vereyim Kemal Bey DSP lideriyle görüşüyor toplam oyu zaten 300 mü 500 mü bilmiyorum. Ertesi gün koşa koşa gidiyorlar Ömer Çelik ile Numan Kurtulmuş beyefendi ile aman abi seni millet vekili yapalım sen vazgeç.

Zaten DSP diye bir örgüt yok bunu da bırak DSP’nin onurlu kurucu lideri rahmetli Ecevit’in duysa mezarında ters döner diye bir deyim var ya o hafif bile kalır. Bu nasıl bir şey.” ifadelerini kullandı.

ADAY LİSTELERİ YSK’YA TESLİM EDİLDİ

14 Mayıs genel seçimleri için AKP milletvekili aday listelerini YSK’ya teslim etti. 27. dönemden Meclis Başkanı Mustafa Şentop, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AKP Başkanvekilleri Bülent Turan, Mustafa Elitaş ile Yılmaz Tunç, AKP Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ, Nurettin Canikli, Vedat Demiröz ve AKP Genel Sekreteri Fatih Şahin gibi partinin önde gelen isimleriyle beraber 176 milletvekili yeniden aday gösterilmezken DSP lideri Önder Aksakal HÜDA PAR Genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu gibi isimler listelerde seçilecek noktalardan kendilerine yer buldu.