AKP'de 57 isim üç dönem kuralına takıldı. Milletvekilleri listeleri YSK'ya teslim edildi

AKP üç dönem kuralı nedeniyle milletvekili aday listesinde büyük bir değişim yaşandı. AKP kaynaklarından edinilen bilgiye göre; üç dönem kuralı ''istisnasız'' uygulandı. 27. Dönem'de görev alan milletvekillerinin yüzde 70’i değişti. AKP'de 57 isim liste dışı kaldı.

ÜÇ DÖNEM KURALI UYGULANDI

27. Dönem’de görev alan milletvekillerinin yüzde 70’i değişti. Partili kaynaklara göre, uzun süredir uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu olan 3 dönem kuralı “istisnasız” uygulandı.

LİSTE DIŞI KALAN İSİMLER

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ, Mehmet Özhaseki, Nurettin Canikli, Vedat Demiröz ve Fatih Şahin listede yer almadı

TBMM Başkanı ve Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop da listeye giremeyen isimlerden.

Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Grup Başkanvekilleri Bülent Turan, Mustafa Elitaş, Yılmaz Tunç, listeye giremeyen diğer isimler oldu.

AKP’de üç dönem kuralına takılan aralarında eski bakanların da bulunduğu en az 57 isim listelere giremedi.

Bu isimlerden bazıları şöyle:

Mustafa Ataş, Bayram Özçelik, Mehdi Eker, Recep Akdağ, İsmail Tamer, Taner Yıldız, Ahmet Aydın, Veysel Eroğlu, Naci Bostancı, Yalçın Akdoğan, Cevdet Yılmaz, Hakan Çavuşoğlu, Nabi Avcı, Abdullah Nejat Koçer, Mehmet Erdoğan, Süreyya Sadi Bilgiç, Ahmet Berat Çonkar, Akif Çağatay Kılıç, Erol Kaya, Mihrimah Belma Satır, Şirin Ünal, Tülay Kaynarca, Vedat Demiröz, Doğan Kubat, Ramazan Can, Fikri Işık, İlyas Şeker, Öznur Çalık, Uğur Aydemir, Mahir Ünal, Osman Aşkın Bak, Halil Özcan, Mehmet Altay, Yusuf Başer, İlknur İnceöz, Orhan Atalay, Hacı Bayram Türkoğlu, Volkan Bozkır, Mehmet Kasım Gülpınar