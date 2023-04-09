9 Nisan 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • İbrahim Tatlıses'in bir garip siyasi kariyeri. Beşinci kez karavana

İbrahim Tatlıses'in bir garip siyasi kariyeri. Beşinci kez karavana

Daha önce dört kez AKP'den milletvekili olabilmek için başvuran İbrahim Tatlıses beşinci kez karavana attı. AKP listesinde Tatlıses'e yine yer verilmedi.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 19:57
Takip Et

İbrahim Tatlıses'in bir garip siyasi kariyeri

İbrahim Tatlıses'in bir garip siyasi kariyeri. Beşinci kez karavana
+
Aa
-

Geçtiğimiz seçimlerde 4 kez milletvekilliğine aday olan İbrahim Tatlıses, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak milletvekili genel seçimleri için AK Parti Şanlıurfa milletvekili aday adayı olmuştu.

AKP Yüksek Seçim Kurulu'na milletvekili aday listesini verdi. Gözler ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'i aradı. AKP milletvekili aday listesinde Şanlıurfa'dan 14 kişi yer aldı. İbrahim Tatlıses aday listelerinde yer almadı.

Şanlıurfa'dan AKP milletvekili adayı olan isimler şöyle:

Bekir Bozdağ
Abdülkadir Emin Önen
Abdürrahim Dusak
Mehmet Ali Cevheri
Cevahir Asuman Yazmacı
İbrahim Eyyüpoğlu
Hikmet Başak
Mehmet Faruk Pınarbaşı
Mahmut Kaçar
Nihat Kılıç
Emre Karaçizmeli
Mehmet İlhami Günbegi
Abdullah Aksak
Abdürrahim Toru

"URFA'MA HİZMET İÇİN VARIM" DEMİŞTİ

Başvuru yaptıktan sonra MedyaUrfa'ya konuşan Tatlıses, şu ifadeleri kullanmıştı: "Urfa'ma hizmet için varım. 50 kere aday adayı oldum, Urfa'm için bir 100 defa daha olurum. Benim gayem Şanlıurfa'nın sorunlarını çözmek. Şanlıurfa'ya hizmet etmek. Şanlıurfa siyasetine yeni bir soluk getirmek. Anlayacağınız hep Şanlıurfa hep Şanlıurfa diyorum. Yine diyorum ben Şanlıurfa'ya hizmet soluğu getireceğim sanatta Şanlıurfa'ya hizmetim belidir. Şimdi siyasi hizmet getirmeye talibim. Eğer Şanlıurfalı hemşerilerim beni bu göreve laik görürlerse, bende şahsım adına hiçbir hemşerimi yarı yolda bırakmayacağım. Sizin nezdinizde söz veriyorum. Şanlıurfa'ma güzel eserler ve güzel hizmetler bırakmak istiyorum. Şanlıurfa'nın sorunlarını cesurca dile getireceğim."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿'Bay Kemal'e oy verirseniz neler olacak' dedi anlattı. AKP'liler anlatılanları gerçek sandı
1
﻿'Bay Kemal'e oy verirseniz neler olacak' dedi anlattı. AKP'liler anlatılanları gerçek sandı
﻿'Bay Kemal'e oy verirseniz neler olacak' dedi anlattı. AKP'liler anlatılanları gerçek sandı
﻿Burkina Faso'da terör saldırısı: 44 kişi öldü
2
﻿Burkina Faso'da terör saldırısı: 44 kişi öldü
﻿Burkina Faso'da terör saldırısı: 44 kişi öldü
﻿Ünlü spor yazarı Cemal Ersen Trabzonspor'daki acı gerçeği açıkladı
3
﻿Ünlü spor yazarı Cemal Ersen Trabzonspor'daki acı gerçeği açıkladı
﻿Ünlü spor yazarı Cemal Ersen Trabzonspor'daki acı gerçeği açıkladı
﻿AKP’li Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
4
﻿AKP’li Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
﻿AKP’li Taner Yıldız hastaneye kaldırıldı
﻿Sinan Ateş'in ablası sessizliğini bozdu: Bu soruşturmanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz
5
﻿Sinan Ateş'in ablası sessizliğini bozdu: Bu soruşturmanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz
﻿Sinan Ateş'in ablası sessizliğini bozdu: Bu soruşturmanın kapatılmasına müsaade etmeyeceğiz
﻿Gaziantep-Kilis karayolunda zincirleme kaza: 1'i polis 2 ölü, 4 yaralı
6
﻿Gaziantep-Kilis karayolunda zincirleme kaza: 1'i polis 2 ölü, 4 yaralı
﻿Gaziantep-Kilis karayolunda zincirleme kaza: 1'i polis 2 ölü, 4 yaralı
﻿Savaşta kullanılamayacak Altay tankı ile seçim gösterisi yapılacak - Fatih Ergin büyük skandalı yazdı 
7
﻿Savaşta kullanılamayacak Altay tankı ile seçim gösterisi yapılacak - Fatih Ergin büyük skandalı yazdı 
﻿Savaşta kullanılamayacak Altay tankı ile seçim gösterisi yapılacak - Fatih Ergin büyük skandalı yazdı 
﻿Zafer Partisi'nin milletvekili aday listesi YSK'ya iletildi
﻿Zafer Partisi'nin milletvekili aday listesi YSK'ya iletildi
﻿Zafer Partisi'nin milletvekili aday listesi YSK'ya iletildi
﻿Trabzonspor'dan flaş teknik direktör açıklaması
﻿Trabzonspor'dan flaş teknik direktör açıklaması
﻿Trabzonspor'dan flaş teknik direktör açıklaması
﻿Manisa’da kaçak kazı: 5 gözaltı 
﻿Manisa’da kaçak kazı: 5 gözaltı 
﻿Manisa’da kaçak kazı: 5 gözaltı 
﻿Memleket Partisi, milletvekili aday listesini YSK'ya sundu
﻿Memleket Partisi, milletvekili aday listesini YSK'ya sundu
﻿Memleket Partisi, milletvekili aday listesini YSK'ya sundu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.