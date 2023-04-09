İbrahim Tatlıses'in bir garip siyasi kariyeri. Beşinci kez karavana

Geçtiğimiz seçimlerde 4 kez milletvekilliğine aday olan İbrahim Tatlıses, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak milletvekili genel seçimleri için AK Parti Şanlıurfa milletvekili aday adayı olmuştu.

AKP Yüksek Seçim Kurulu'na milletvekili aday listesini verdi. Gözler ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'i aradı. AKP milletvekili aday listesinde Şanlıurfa'dan 14 kişi yer aldı. İbrahim Tatlıses aday listelerinde yer almadı.

Şanlıurfa'dan AKP milletvekili adayı olan isimler şöyle:

Bekir Bozdağ

Abdülkadir Emin Önen

Abdürrahim Dusak

Mehmet Ali Cevheri

Cevahir Asuman Yazmacı

İbrahim Eyyüpoğlu

Hikmet Başak

Mehmet Faruk Pınarbaşı

Mahmut Kaçar

Nihat Kılıç

Emre Karaçizmeli

Mehmet İlhami Günbegi

Abdullah Aksak

Abdürrahim Toru

"URFA'MA HİZMET İÇİN VARIM" DEMİŞTİ

Başvuru yaptıktan sonra MedyaUrfa'ya konuşan Tatlıses, şu ifadeleri kullanmıştı: "Urfa'ma hizmet için varım. 50 kere aday adayı oldum, Urfa'm için bir 100 defa daha olurum. Benim gayem Şanlıurfa'nın sorunlarını çözmek. Şanlıurfa'ya hizmet etmek. Şanlıurfa siyasetine yeni bir soluk getirmek. Anlayacağınız hep Şanlıurfa hep Şanlıurfa diyorum. Yine diyorum ben Şanlıurfa'ya hizmet soluğu getireceğim sanatta Şanlıurfa'ya hizmetim belidir. Şimdi siyasi hizmet getirmeye talibim. Eğer Şanlıurfalı hemşerilerim beni bu göreve laik görürlerse, bende şahsım adına hiçbir hemşerimi yarı yolda bırakmayacağım. Sizin nezdinizde söz veriyorum. Şanlıurfa'ma güzel eserler ve güzel hizmetler bırakmak istiyorum. Şanlıurfa'nın sorunlarını cesurca dile getireceğim."