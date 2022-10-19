Abdülhamid'in torunu: Atatürk'ün ülkemizi kurtarması sürgüne gönderilmemizden daha önemlidir. O olmasa Avrupalılar paramparça ediyorlardı ülkemizi

10 Temmuz 2010’da Murat Bardakçı’nın sunduğu, Habertürk TV’de ekrana gelen “Tarihin Arka Odası” programına katılan Kenize Murad, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün bu topraklar için kıymetine dikkat çekti.



“Atatürk'ün ülkemizi kurtarması ailemin sürgüne gönderilmesinden daha önemlidir. Atatürk kurtarmasa Avrupalı devletler paramparça ediyorlardı ülkemizi.” diyen Kenize Murad’ın bu sözleri günümüzde yaşayan Osmanlı hanedan üyelerinin de Atatürk’e ne kadar kıymet verdiğini gözler önüne serdi.

