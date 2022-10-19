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  • Abdülhamid'in torunu: Atatürk'ün ülkemizi kurtarması sürgüne gönderilmemizden daha önemlidir. O olmasa Avrupalılar param

Abdülhamid'in torunu: Atatürk'ün ülkemizi kurtarması sürgüne gönderilmemizden daha önemlidir. O olmasa Avrupalılar paramparça ediyorlardı ülkemizi

Sultan V. Murad’ın torununun çocuğu, Sultan Abdülhamid ve Sultan Vahdettin’in üçüncü kuşak yeğeni Kenize Murad, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye’yi kurtarmasının ailesinin sürgüne gönderilmesinden daha önemli olduğunu söylediği sözler yeniden gündem oldu.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 15:45
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Abdülhamid'in torunu: Atatürk olmasa Avrupalılar paramparça ediyorlardı ülkemizi. Onun ülkemizi kurtarması sürgüne gönderilmemizden daha önemlidir

Abdülhamid'in torunu: Atatürk'ün ülkemizi kurtarması sürgüne gönderilmemizden daha önemlidir. O olmasa Avrupalılar paramparça ediyorlardı ülkemizi
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10 Temmuz 2010’da Murat Bardakçı’nın sunduğu, Habertürk TV’de ekrana gelen “Tarihin Arka Odası” programına katılan Kenize Murad, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün bu topraklar için kıymetine dikkat çekti.

“Atatürk'ün ülkemizi kurtarması ailemin sürgüne gönderilmesinden daha önemlidir. Atatürk kurtarmasa Avrupalı devletler paramparça ediyorlardı ülkemizi.” diyen Kenize Murad’ın bu sözleri günümüzde yaşayan Osmanlı hanedan üyelerinin de Atatürk’e ne kadar kıymet verdiğini gözler önüne serdi. 
 

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Buradan size malzeme çıkmaz "Ne Mutlu Türkü'm diyene "
19.10.2022 16:05
Biz zaten biliyoruz.Bilmeyenler okusun.Gercekleri öğrensin Teşekkür ediyorum kendi adıma hanımefendiye,Mustafa ile uğraşmayın Kemal var Kemal ile uğraşmayın ATATÜRK var.Bu VATAN bizim gerisi teferruat  
 
Mustafa Yaman
19.10.2022 16:05
Doğru her zaman kazanır, gecikmeler olsa da...  
 
Kenan Memiş
19.10.2022 15:58
İşte yobaz siyasal islamcılar tarafından şuursuzca istismar edilen cennet mekan Abdulhamit Han'ın torunu Kenize Murad. Kendi soyunun ağzından aktarılanlara ne diyecekler bakalım.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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