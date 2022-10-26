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  • Yaşlı teyze Atatürk büstünü sildi. Ne tarihi değiştirebilirsiniz ne de Atatürk’ü bu milletin kalbinden silebilirsiniz

Yaşlı teyze Atatürk büstünü sildi. Ne tarihi değiştirebilirsiniz ne de Atatürk’ü bu milletin kalbinden silebilirsiniz

Yaşlı bir kadının elindeki bezle bir ilkokulun önündeki Atatürk büstünü sildiği görüntüler sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi.

Haber Giriş: 26 Ekim 2022 Çarşamba - 16:17
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Ne tarihi değiştirebilirsiniz ne de Atatürk’ü bu milletin kalbinden silebilirsiniz. Yaşlı teyze Atatürk büstünü sildi

Yaşlı teyze Atatürk büstünü sildi. Ne tarihi değiştirebilirsiniz ne de Atatürk’ü bu milletin kalbinden silebilirsiniz
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Son dönemde de bir kesim tarafından Cumhuriyet’e ve büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik saldırılar devam ederken sosyal medyaya düşen bir görüntü paylaşım rekorları kırdı.

Nerede ve ne zaman çekildiği tam olarak tespit edilemeyen videoda yürümekte zorluk çeken yaşlı bir kadının Atatürk büstünü temizlediği görülüyor.

Bir ilkokulun bahçesindeki Atatürk büstüne uzanan yaşlı kadın elindeki bezle, büstün üzerini ve zeminini özenle temizliyor. Yaşlı kadın daha sonra ise yoluna devam ediyor.

Gencinden yaşlısına Atatürk sevgisinin milletin yüreğinde nasıl büyüdüğünün kanıtı gibi olan video sosyal medyada ise kısa sürede büyük beğeni topladı. Video beğeni ve paylaşım rekoru kırdı.

 

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Vatandaş
26.10.2022 16:53
Teyzem ellerinden öperim. Mahir adlı Cumhuriyet Düşmanı Taliban şahıs! Bu resim sana gelsin.  
 
Doğrucu
26.10.2022 16:47
Helal olsun teyze'm!  
 
Vatansever
26.10.2022 16:39
İşte vefa böyle bir şey. Ellerinize sağlık!  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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