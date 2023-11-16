Abdülhamid'in torunu olduğunu söyleyen Nilhan Osmanoğlu'ndan gündem olan paylaşım: Sultanımızdan sofra adabı"

Abdülhamid Han'ın torunu olduğunu söyleyen Nilhan Osmanoğlu, nasıl çorba içileceğini anlattığı videoyu "Sultanımızdan sofra adabı nasıl olmalı, buyurunuz" açıklamasıyla paylaştı, gündem oldu
17 Kasım 2023 Cuma
Abdülhamid Han'ın torunu olduğunu söyleyen Nilhan Osmanoğlu, nasıl çorba içileceğini anlattığı videoyu "Sultanımızdan sofra adabı nasıl olmalı, buyurunuz" açıklamasıyla paylaştı, gündem oldu
Abdülhamid Han'ın torunu olduğunu söyleyen Nilhan Osmanoğlu, nasıl çorba içileceğini anlattığı videoyu "Sultanımızdan sofra adabı nasıl olmalı, buyurunuz" açıklamasıyla paylaştı, gündem oldu