Abdülhamid'in torunu olduğunu söyleyen Nilhan Osmanoğlu'ndan gündem olan paylaşım: Sultanımızdan sofra adabı"

Abdülhamid Han'ın torunu olduğunu söyleyen Nilhan Osmanoğlu, nasıl çorba içileceğini anlattığı videoyu "Sultanımızdan sofra adabı nasıl olmalı, buyurunuz" açıklamasıyla paylaştı, gündem oldu