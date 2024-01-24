Abdülkadir Ömür Trabzon'dan ayrılıyor

Trabzonspor’da, kısa bir süre önce gerekçe göstermeden, izinsiz olarak idmanlara çıkmayan Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok ikilisinin son durumlarının açıklanmasının ardından, yönetim tarafından kadro dışı bırakılmışlardı.

Bu iki oyuncunun, özellikle Papara Park’taki karşılaşmalarda son haftalarda bordo-mavili bir kesim taraftarlar tarafından, oyun içinde ve oyundan çıkarken yuhalanmaları üzerine, iki oyuncuda takımdan ayrılma kararı almıştı.

Bordo-mavili kulübe, kesinlikle dönmeme niyetinde olduğunu duyuran Umut Bozok, kendine yeni bir kulüp arayışına girerken, oyuncunun temsilcisi de bu konuda yoğun çaba göstermeye başladı.

Trabzonspor Kulübü’nün altyapısından yetişen 24 yaşındaki Abdülkadir Ömür’e ise ilk ciddi talip, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Championship ekibi Hull City Kulübü’nden geldi.

İngiliz ekibinin, Abdülkadir için Trabzonspor'a en son 3,5 milyon Euro teklif ettiği ve iki kulübün transfer için görüşmelere devam ettiği öğrenildi. Hull City’nin bu teklifine yanaşmayan Karadeniz ekibine Hull City’nin en son bu rakamı 4 milyon Euro’ya çıkarabileceği iddia edildi.

Trabzonspor tribünlerinde kendisine istemeyenlere çok kırgın olduğunu için, ısrarla ayrılmak isteyen ve kendisine takım arayan önceki günlerde de kadro dışı bırakılan Abdülkadir Ömür için, yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'in talip olduğu oyuncu için başta Türkiye olmak üzere, Fransa ve Hollanda'dan teklifler gelmeye başlarken, en ciddi teklif İstanbul ekibi olan ve ligde kalma mücadelesi veren Pendik’ten geldi.

Siltaş Yapı Pendikspor, Trabzonspor Kulübü'ne Abdülkadir Ömür’ün bonservisi için en son 7 milyon Euro teklif etti.

Bordo-mavililer oyuncunun durumunu soran kulüplere kapıyı 10 milyon Euro'dan açarken, en son 8 milyon Euro’ya indi.

Başakşehir’in de oyuncu için bir teklif yapması beklenirken, A Milli Takım ve diğer alt yaş grupları da dahil olmak üzere 64 kez ay-yıldızlı formayı giyen oyuncusu için, Trabzonspor'un teklifleri topladığı ve karar aşamasında olduğu gelen bilgiler arasında bulunuyor.

Abdülkadir'in de ısrarla İngiltere’ye gitmeye sıcak baktığı, Hull City ile anlaştığı ama İngiliz Kulübünün, bordo-mavili kulübe olan bonservis teklifinin düşük seviyelerde olduğunun altı önemle çiziliyor.

Karadeniz ekibi; Ömür’ün temsilcisine, onun için 7 milyon Euro bonservis bedeli veren varken, 0 istiyor diye, en son 3,5- 4 milyon Euro veren kulübe verip de zarar edemeyiz. Siz de bu kulübü düşünmelisin.’’ şeklinde görüş belirttiği ifade edilirken, istedikleri rakamı Hull City’nin vermesi halinde, ancak kendisini bırakabilecekleri, aksi takdirde en yüksek rakamı veren kulübe kendisini verebileceklerini ifade etmişler.

Bu sezon ligde ve kupada forma giydiği 17 karşılaşmada 6 asist yapan, orta saha ve on numara oynayan Ömür, Trabzonspor formasıyla bugüne kadar toplam 211 resmi maça çıkarak, bu karşılaşmalarda 25 gol atıp, 37 asistlik bir performans sergilemişti.

‘’Biz bu takımı şampiyon yaptık. Son zamanlarda tribünlerde, bazılarının bana karşı yaptığı bu tavrı hak etmemiştim.’’ şeklinde etrafına sitemde bulunduğu söylenen, 1.68 boyundaki Trabzonlu ‘on numara’ oynayan oyuncunun, kulübüyle olan sözleşmesi de Haziran-2027 tarihine kadardı.

Bu arada Abdülkadir, yönetim kurulu tarafından affedilir mi? Ya da kendisi bu ayrılma kararından vazgeçer mi? Bunlarda şimdilik bir soru işareti gibi dururken; taraftarların ve bordo-mavili camianın bir bölümü oyuncunun kesinlikle geri kazanılması gerektiği konusunda görüş bildiriyor ama Abdülkadir Ömür, kırgın ve yurtdışına gitmek istiyor.

Şüphe ise şu; Acaba Ömür, sezon sonu Pendik’ten Galatasaray’a veya Hull City’den Fenerbahçe’ye gider mi?

Bunu Trabzonspor yönetimi kesinlikle istemez. O zaman, böyle bir transfer trafiğin oluşmaması için, sözleşmeye delinmeyecek bir madde koyabilir.