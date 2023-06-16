Abdülkadir Selvi görev başında

Mehmet Şimşek’in ekonominin başına gelmesinden sonra, Merkez Bankası Başkanı olarak Hafize Gaye Erkan’ın atanması ile birlikte faiz politikalarının artacağı yönünde söylentiler iyice yayıldı.

Geçtiğimiz günlerde Erdoğan’da faiz artırımı konusunda söylentilere cevap niteliğinde, ‘’Tabii bazı arkadaşlar “Cumhurbaşkanı faiz politikalarında ciddi bir değişime mi gidiyor” gibi bir yanılgının içine düşmesin. Ben burada aynıyım. Ama Hazine ve Maliye Bakanımızın şu andaki düşüncesi noktasında, biz tabii kendisine burada atacağı adımları süratle, rahatlıkla Merkez Bankası’yla beraber atmasını kabullendik, “hayırlı olsun” dedik’’ açıklamasını yapmıştı.

Abdülkadir Selvi ise bugün yayınladığı köşe yazısında Erdoğan’ın faiz politikasında değişikliğe gideceği ve ‘’nas’’ politikasından geri adım atacağının sinyalini vermiş oldu.

‘’SANKİ ERDOĞAN BU ÜLKEYİ 21 YILDIR YÖNETMİYOR’’

Selvi yazısında 21 yıldır ülkeyi Erdoğan’ın yönettiğini ve gerekli gördüğü zamanlarda faiz artırımı yapılamasına müsaade ettiğini belirterek, ‘’Şöyle bir yanlış düşünce var. Sanki Erdoğan bu ülkeyi 21 yıldır yönetmiyor, sanki AK Parti iktidarları döneminde hiç faiz artırımı yapılmadı. Kabul, son dönemlerde faiz konusunda bir hassasiyet oluşmuştu. Ama geçmişte ekonominin gereğiyse faiz artırımı yapılmaktan kaçınılmadı. Şimdi Mehmet Şimşek’in, rasyonel zemine dönme olarak tarif ettiği yeni bir döneme geçildi. Bu kararları alacak ekibin arkasındaki en büyük güç ise Erdoğan. Cumhurbaşkanı, “Hazine ve Maliye Bakanı’mız gerek Merkez Bankası Başkanı’mız bizi mahcup etmeyecekler ve hayırlısıyla güzel neticeleri de alacağız diye düşünüyorum” sözleriyle bunu ortaya koydu’’ olası faiz artırımının sinyallerini de vermiş oldu.