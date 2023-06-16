Merkez Bankası dolar ve faizin ne kadar olacağını açıkladı

Merkez Bankası haziran ayı piyasa katılımcıları anketine göre dolar, faiz ve enflasyon beklentisinde yukarı yönlü revizyona gidildi.

Merkez Bankası (TCMB), haziran ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı.İşte o rakamlar.

Merkez Bankası haziran ayı piyasa katılımcıları anketine göre dolar, faiz ve enflasyon beklentisinde yukarı yönlü revizyona gidildi. Buna göre Dolar/TL beklentisi 23,09 TL'den 26,18 TL'ye, faiz beklentisi yüzde 8,5'ten yüzde 38,55'e, enflasyon beklentisi yüzde 37,17'den yüzde 38,55'e, büyüme beklentisi 3,7'den 3,8'e, GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,6 iken, bu anket döneminde yüzde 4,5’e geriledi.

Buna göre, katılımcıların 2023 yıl sonu dolar/TL beklentisi bir önceki anket döneminde 23,09 TL iken, bu anket döneminde 26,18 TL oldu.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 24,61 TL ve 28,99 TL olarak gerçekleşti.