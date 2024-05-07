Türkeş'ten Mücahit Birinci'ye zehir zemberek sözler: AKP'liyim diyor eşeliyorsun FETÖ'cü çıkıyor

Gezi Davası’nda tutuklu olan Osman Kavala hakkında köşe yazısı yazan Abdulkadir Selvi’ye AKP içerisinden çokça tepki geldi. Bu tepkilerden en dikkat çekeni ise AKP’li isimlerden Mücahit Birinci olmuştu.

AKP Milletvekili Tuğrul Türkeş Mücahit Birinci hakkında İsmail Saymaz’a açıklamalarda bulundu. Açıklamasında Birinci’ye karşı sert ifadelerde bulunan Türkeş, “Kimden olduğunu bilmem. Yani FETÖ’cü müdür, AK Partili midir.. Kendisi AK Partiliyim diyor. Babasını eşeliyorsun FETÖ çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Birinci’nin babası olan Yavuz Bahadıroğlu’nun isim değiştirip FETÖ’cülüğünü unutturmaya çalıştığını aktaran Türkeş’in açıklamaları gündem oldu.

SELVİ’DEN KAVALA ÇIKIŞI

AKP’ye yakın gazetecilerden olan Abdulkadir Selvi Gezi davasında tutuklu olan sanıkların yeniden yargılaması gerektiğini yazmıştı. Selvi’nin bu açıklamasının ardından birçok AKP’li ve MHP’li isim Selvi’nin bu açıklamasının ardından çok sert açıklamalarda bulunmuştu.

Selvi’ye tepki gösteren isimlerden birisi de AKP’li Mücahit Birinci olmuştu. Birinci açıklamasında, “Maşallah, savcılık mütalaası gibi bir yazı. Bu ara, ya çok hukukçuyla arkadaşlık yapıyor ya da kendisi bizzat avukatlığa merak sardı. Kimse Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik ve siyasi geleceğini cezaevinde yatan bir eylemciye bağlayamaz” ifadelerini kullanmıştı.

TUĞRUL TÜRKEŞ İLK AÇIKLAMASI

Selvi’nin yazısına tepki gösteren Birinci’ye ilk yanıt AKP’li Tuğrul Türkeş’ten gelmişti. Türkeş’in ilk açıklaması: Bu kişiler oluşturmaya çalıştıkları gri ortamdaki sislerin dağılıyor olmasına mı karşılar?

“TÜRKEŞ’TEN ÇOK MU MİLLİYETÇİSİNİZ”

Selvi’nin yazdığı yazıya gelen tepkilere cevabı ise Tuğrul Türkeş üzerinden vermiş ve yazdığı köşe yazsısında “Tuğrul Türkeş’ten daha çok mu milliyetçisiniz?" şeklinde açıklamada bulunmuştu.

“FETÖ’CÜ MÜDÜR, AK PARTİLİ MİDİR?”

AKP’nin Ankara Milletvekili olan Tuğrul Türkeş konu hakkında en son ve en sert açıklamasını İsmail Saymaz’a yaptı. Mücahit Birinci’ye FETÖ söylemini kullanan Türkeş Osman Kavala’nın serbest kalıp kalmamasının hukukçuların işi olduğunu fakat Osman Kavala’nın dilekçesini dahi okumadan fikir beyan eden Birinci’ye itirazının olduğunu söyledi. Saymaz bu kişilerin AKP’li olduğunu aktarınca Türkeş’in cevabı şu şekilde oldu:

“Kimden olduğunu bilmem. Yani FETÖ'cü müdür, AK Partili midir... Kendisi "AK Partiliyim" diyor. Babasını (Yavuz Bahadıroğlu'nu kastediyor) eşeliyorsun. FETÖ çıkıyor. Bu cümleyi istiyorsan özellikle yaz.”