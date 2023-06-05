Abdülkerim Bardakçı ağladı ağlattı. Şampiyonluk kutlamalarında gözyaşları sel oldu

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında duygusal anlar yaşandı. Abdulkerim Bardakçı'nın Ahmet Çalık'ı anması Okan Buruk ve herkesi duygulandırdı.

Abdülkerim Bardakçı ağladı ağlattı. Şampiyonluk kutlamalarında gözyaşları sel oldu

Galatasaray, Süper Lig'in 37. haftasında Nef Stadı'nda Fenerbahçe'yi konuk etti. Ligin son haftasını Atakaş Hatayspor ile karşılaşmadan hükmen kazanacak sarı-kırmızılılar, derbide rakibini 3-0 mağlup ederken, sezonu 1 hafta erken kapattı.

ABDULKERİM'DEN DUYGUSAL HAMLE
Fenerbahçe maçının ardından şampiyonluk kupasını kaldırırken Nef Stadyumu dev ışık gösterileri, konserlere sahne olurken, kutlamalarda sürpriz bir olay yaşandı. Geçtiğimiz yıllarda geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden eski Galatasaraylı Ahmet Çalık için Abdülkerim Bardakçı'dan duygusal bir hamle geldi.

AHMET ÇALIK'I ANDI
Konyaspor'dan takım arkadaşı olan Abdulkerim Bardakçı, şampiyonluk kutlamalarında çalınması için listeye Ahmet Çalık'ın favorisi olan "Yalnızca Sitem" şarkısını yazdırdı ve bu müzikle çıktı. Galatasaray'daki kutlamalar da Ahmet Çalık da bu şarkıyla sahneye çıkmıştı.

OKAN BURUK GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI
Öte yandan Abdülkerim Bardakçı, sahneye Ahmet Çalık'ın fotoğrafının basılı olduğu bir tişörtle çıktı. Bu anlar herkesi duygulandırırken teknik direktör Okan Buruk da gözyaşlarına hakim olamadı.

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