Avrupa devi Galatasaray'ın kapısını çalabilir. Abdülkerim Bardakcı'ya talip çıktı

Galatasaray savunmasının kilit isimlerinde Abdülkerim Bardakcı, son dönemde ortaya koyduğu performansla adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor.

Bayern Münih maçında 12 top, 7 ikili mücadele, 3 hava topu kazanan Abdülkerim Bardakcı, 6 top uzaklaştırdı, 17 hücum bölgesine pas attı, 14 kez hücum bölgesine girdi.

Bardakcı'nın bu performansı Avrupa devlerinin ilgisini çekti.

MILAN G.SARAY'IN KAPISINI ÇALABİLİR

Fanatik'te yer alan habere göre; Son dönemde Rus kulüplerinin kadrosuna katmak istediği Milli stoperi, şu sıralarda İtalyan devlerinin takibe aldığı, özellikle Milan’ın devre arasında Galatasaray’ın kapısını çalabileceği ifade edildi.

Abdülkerim Bardakcı'nın Bayern Münih karşısındaki hatasız oyunu da Avrupa basınında geniş yankı uyandırmıştı.

Ayrıca Abdülkerim, ilk 3 hafta itibarıyla Şampiyonlar Ligi’nde en fazla ikili mücadele kazanan oyuncu oldu.

Son olarak Galatasaray yönetimi, bu sezon 19 milyon 550 bin TL kazanan Abdülkerim'in ücretini bir miktar arttıracağı, 1 milyon Euro bandını koruma adına oyuncusuna 30 milyon TL önereceği kaydedildi.