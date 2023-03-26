﻿Abdülkerim Bardakçı'dan milli takım açıklaması: Ben de anlamadım

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakçı, A Milli Takım kadrosundan çıkarılmıştı.

Teknik direktör Stefan Kuntz, "Abdülkerim'in durumu yakın zamanda açıklığa kavuşacak. Perşembe günü en son Abdülkerim'i tedavi eden doktorlardan rapor aldık. Nöroloji bölümü, 2 hafta daha tedavisinin süreceğini söyledi. Biz de böyle bir karar verdik" demişti.

Abdülkerim, Galatasaray'ın bu akşam Bakü'de oynayacağı özel maçın kadrosuna ise dahil edildi.

Konuyla ilgili Beyaz TV'ye konuşan Bardakcı "Maça 10 gün kala baş ağrısından dolayı bir oyuncu milli takım kampından çıkarılabilir mi? En büyük hedefim milli takımda oynamak. Nasıl çıkartıldığımı ben de anlamadım." dedi.