Abdülkerim Bardakçı'ya 2 talip birden

Süper Lig’de son şampiyon Galatasaray’ın başarılı defans oyuncusu Abdülkerim Bardakçı için iki sürpriz talibin ortaya çıktığı iddia edildi.

ZENİT VE CSKA MOSKOVA YARIŞA GİRDİ

Hürriyet’te yer alan habere göre Rus ekiplerinden CSKA Moskova ve Zenit Abdülkerim Bardakçı için 5 milyon Euro’luk transfer teklifinde bulundular.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun başında Konyaspor’dan Galatasaray’a transfer olan Abdülkerim Bardakçı burada 33 maça çıkarak 3 gol 3 asist kaydederek kazanılan şampiyonluğun en önemli mimarlarından biri oldu.