Abdülkerim Bardakçı'ya 2 talip birden

Rusya Ligi ekiplerinden CSKA Moskova ve Zenit Galatasaraylı Abdülkerim Bardakçı için transfer teklifinde bulundular.

Abdülkerim Bardakçı'ya 2 talip birden

Süper Lig’de son şampiyon Galatasaray’ın başarılı defans oyuncusu Abdülkerim Bardakçı için iki sürpriz talibin ortaya çıktığı iddia edildi.

ZENİT VE CSKA MOSKOVA YARIŞA GİRDİ
Hürriyet’te yer alan habere göre Rus ekiplerinden CSKA Moskova ve Zenit Abdülkerim Bardakçı için 5 milyon Euro’luk transfer teklifinde bulundular.

PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezonun başında Konyaspor’dan Galatasaray’a transfer olan Abdülkerim Bardakçı burada 33 maça çıkarak 3 gol 3 asist kaydederek kazanılan şampiyonluğun en önemli mimarlarından biri oldu.

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