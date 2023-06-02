Abdülkerim Durmaz'ın Beyaz TV'den aldığı para ortaya çıktı

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Abdulkerim Durmaz’a sosyal medya kullanıcıların en çok merak ettiği "Kaç para kazanıyorsun" sorusunu yanıtladı.

Abdülkerim Durmaz'ın Beyaz TV'den aldığı para ortaya çıktı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Serhat Ulueren’in sosyal medya kanalına konuk olan Abdulkerim Durmaz'dan flaş itiraf!

Abdülkerim Durmaz, Ulueren'in, “Herkes merak ediyor ‘Beyaz Futbol’dakiler ayda 300 bin TL kazanıyor’ diyorlar. Söylemek ister misin ne kadar kazanıyorsunuz” sorusunu samimi olarak yanıtladı.

200 BİNİN ALTINDA

Abdulkerim Durmaz 1986 yılında Fenerbahçe’de oynadığı yıllarda Şişli’de aldığı bir tane evinin olduğunu açıkladı.

Durmaz konuşmasının devamında “Dört ayrı yerde çalışıyorum, Beyaz Futbol, Beyaz Futbol Youtube, Radyogol, Vole Youtube" derken kazandığı parayı 200 bin TL’nin yarısı olarak ifade etti.

Öne Çıkanlar
Rahmi Koç'tan Ali Koç'a Fenerbahçe baskısı: Yoruldun bırak artık başkanlığı
Rahmi Koç'tan Ali Koç'a Fenerbahçe baskısı: Yoruldun bırak artık başkanlığı
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Bu akşam Kızılcık Şerbeti var mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman?
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Volkan Demirel. Sportif direktör Lucescu. Gürel Yurttaş açıkladı
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Volkan Demirel. Sportif direktör Lucescu. Gürel Yurttaş açıkladı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 52. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Camdaki Kız 81. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
Camdaki Kız 81. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman?
Orhan Aydın her dönemin adamı Mehmet Barlas’a hakkını helal eder mi?
Orhan Aydın her dönemin adamı Mehmet Barlas’a hakkını helal eder mi?
Son Haberler
Türk Dil Kurumu'na göre milletvekili nasıl yazılır? TDK milletvekili birleşik mi ayrı mı yazılır? Keşfet
Türk Dil Kurumu'na göre milletvekili nasıl yazılır? TDK milletvekili birleşik mi ayrı mı yazılır?
CHP'li Faik Öztrak'tan Erdoğan'a sert tepki. Partimizin iç işlerine burnunu sokuyor sen kimsin? Siyaset
CHP'li Faik Öztrak'tan Erdoğan'a sert tepki. Partimizin iç işlerine burnunu sokuyor sen kimsin?
Kayseri’de terör örgütü üyesi yakalandı Güncel
Kayseri’de terör örgütü üyesi yakalandı
Rahmi Koç'tan Ali Koç'a Fenerbahçe baskısı: Yoruldun bırak artık başkanlığı Spor
Rahmi Koç'tan Ali Koç'a Fenerbahçe baskısı: Yoruldun bırak artık başkanlığı
Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda ele geçirildi: Tam 19 ton Güncel
Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda ele geçirildi: Tam 19 ton
Flaş gelişme! Fenerbahçe'den Galatasaray'a ret Spor
Flaş gelişme! Fenerbahçe'den Galatasaray'a ret
İnmeye sebep olan en önemli nedene mucize çözüm Sağlık
İnmeye sebep olan en önemli nedene mucize çözüm