Abdülkerim Durmaz'ın Beyaz TV'den aldığı para ortaya çıktı

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

Serhat Ulueren’in sosyal medya kanalına konuk olan Abdulkerim Durmaz'dan flaş itiraf!

Abdülkerim Durmaz, Ulueren'in, “Herkes merak ediyor ‘Beyaz Futbol’dakiler ayda 300 bin TL kazanıyor’ diyorlar. Söylemek ister misin ne kadar kazanıyorsunuz” sorusunu samimi olarak yanıtladı.

200 BİNİN ALTINDA

Abdulkerim Durmaz 1986 yılında Fenerbahçe’de oynadığı yıllarda Şişli’de aldığı bir tane evinin olduğunu açıkladı.

Durmaz konuşmasının devamında “Dört ayrı yerde çalışıyorum, Beyaz Futbol, Beyaz Futbol Youtube, Radyogol, Vole Youtube" derken kazandığı parayı 200 bin TL’nin yarısı olarak ifade etti.