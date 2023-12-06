Abdullah Avcı 'bu işler playstation değil' diyerek açıkladı

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Türkiye Kupası'ndaki Çorum FK karşılaşmasının ardından konuştu.

Türkiye Kupası için iddialı olduklarını söyleyen deneyimli teknik adam, "Bir kupa varsa ortada Trabzonspor her zaman taliptir. Trabzon, bu kupayı 9 kez kazanmış bir şehirdir" diye konuştu.

ULAŞILABİLİR HEDEF AVRUPA

Avcı sözlerine şöyle devam eti: "Oyun organizasyonundan bahsediyoruz, bunu geliştirmek için çok çalışacaksınız. Bir şeyleri geliştirmen için kaliteyi de geliştirmen gerekiyor. Bu işler Playstation değil. Çok eksiklerimiz var. Ulaşılabilir hedefimiz Avrupa kupalarına gitmek. Devre arasına itibariyle oyuncu kalitesi olarak üzerine koymamız gerekiyor. Ben bu şehrin nasıl bir oyun istediğini bilen ve gerçekleştiren bir teknik direktörüm. Bugün kazandık, bir pansuman kupada devam edebilmek. Şimdi Gaziantep maçına döneceğiz. En iyi şekilde hazırlanacağız."

ŞEHRİN İSTEDİĞİ GİBİ OLMUYOR!

"Enis Destan, 2 sene önce ben buradayken gelen potansiyel oyunculardan biriydi. Maç oynaması gelişimine katkı sağlıyor. Takıma yardımcı oluyor. Biz de onu bu şekilde ödüllendiriyoruz. Bugün ilk defa Umut süre aldı. Şehir herkesi bir anda görmek istiyor ama öyle olmuyor. Doğru zamanda kullanmak istiyoruz."