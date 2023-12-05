Trabzonspor'un yıldızının menajeri CAS'a başvurdu

Trabzonspor, İtalyan ekibi Udinese ve Fode Koita’nın menajeriyle alacak iddiaları nedeniyle FIFA’lık olurken, Makedon oyuncunun menajeri de başvuruda bulundu.

Trabzonspor'u şikayet edenlerden birinin de Kuzey Makedonyalı 28 yaşındaki oyuncu Enis Bardhi'nin menajeri Meriton Berisha olduğu öğrenildi. Berisha, orta saha oyuncusu Blace doğumlu Bardhi'nin transferi aşamasında temsilcilik hizmeti olarak alması gereken, 80 Bin Euro'sunun ödenmediği gerekçesi ve iddiasıyla, Uluslar Arası Spor Mahkemesi’ne (CAS) başvurdu.

Bordo mavili kulübün söz konusu şikayet ile ilgili CAS ile olan yazışmalarının sürdürdüğü belirtildi.

Bu arada, Kuzey Makedonya A Milli Takım formasını 10 kez giyen Bardhi’nin de, form grafiğini bir an önce düzeltmesi istendi.