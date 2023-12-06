Trabzonspor'da acil kaynak aranıyor. 30 milyon Euro şart!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetimi kaynak arayışlarını hızlandırdı.

Turgay Beşyıldız KAYNAK: Haber Merkezi
Trabzonspor'da acil kaynak aranıyor. 30 milyon Euro şart!

Trabzonspor yönetimi, görev aldıkları günden itibaren sıkı bir şekilde çalışarak, yaklaşık 90 milyon Euro gibi önemli bir miktar girdisi sağladı.

Bordo mavili yönetim, görevi devraldığı ilk ayda, 20 milyon Euro’ya yakın bir ödeme yapmıştı.

Geçen süre zarfında teknik heyet ve futbolcu ödemelerini de büyük oranda gerçekleştiren yönetim, menajerler ve kulüplere olan transfer borçlarını ödemek için ise yeniden kaynak arayışlarını hızlandırdı.

Önümüzdeki şubat ayı sonuna kadar yaklaşık 29-30 milyon Euro ödemesi bulunan Trabzonspor’un, 70 civarında da yerel ve ulusal devam eden davası bulunuyor.

Özellikle, FIFA ve CAS davalarının aralarında, ödeme kararı olanların ocak ve şubat ayına denk gelmesi, yönetimin arayış ve anlaşma süresini hareketlendirdi.

Bu arada, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan; ocak ayının sonlarına doğru bir projeyi bitirme aşamasına geldiklerini ve 25 milyon Euro gibi bir dev gelir sağlamak üzere olduklarını geçtiğimiz günlerde ifade etmişti.

Bu konuda sır gibi saklanan bu projeden elde edilecek gelirle, Trabzonspor direk olarak, FIFA-CAS ve İcra davalarını kapatmayı hedefliyor.

Karadeniz ekibinin bir diğer gelir beklentisi ise İstanbul Kartal'daki yeri ile ilgili görüşmelerin devam etmesi.

Ayrıca, TFF’nin düzenlediği naklen yayın ve Passolig ihalelerinin, kulüplerin beklediği rakamlarla sonuçlanması halinde, bordo-mavili kulüp bir nefes alacak.

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