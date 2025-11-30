Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Çaykur Rizespor, Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Bu mücadelenin ardından Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Yeşil-lacivertliler, yeni teknik patronunu henüz 24 saat geçmeden buldu.

ÇAYKUR RİZESPOR ABDULLAH AVCI İLE ANLAŞTI

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre: Çaykur Rizespor, Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardı.

62 yaşındaki teknik adam, son olarak Trabzonspor'u çalıştırmıştı. Avcı, geçtiğimiz yılın ağustos ayında bordo-mavililerden ayrılmıştı.

