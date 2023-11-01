Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe'ye gözdağı

Süper Lig’in 11. Haftasında Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Trabzonspor’da teknik direktör Abdullah Avcı antrenman öncesi açıklamalarda bulundu.

“EKSİKLERİMİZ VAR”

Takımdaki çalışmalarla ilgili konuşan Avcı, "Şu an itibariyle iyi. Daha iyi olacak. Biraz felsefeyi, biraz geri bildirimleri, biraz yaptıklarımızı dershane gibi bunu çalışmamız gerekiyor. Bunu hızlandırmak için. Bu oyun artık bir doğaçlama değil. Planı var, savunması, hücumu var. Her şeyi var. Bunu en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Çocuklar da buna hızlı ayak uydurmaya çalışıyoruz. Eksiklerimiz var, daha iyi olmamız gerekiyor ama çalışmaya devam edeceğiz" sözlerini sarf etti.

TREZEGUET VE BAKASETAS’IN DURUMU

Sakatlıkları bulunan Anastasios Bakasetas ve Trezeguet hakkında sorulan soruyu yanıtlayan deneyimli teknik direktör, "Sağlık kurulu bilgilendirir zaten. Bizimle birlikte antrenmanın büyük bölümünde olacaklar. Gün gün bakıyoruz. Umarım hafta sonuna kadar daha iyi bir değerlendirme olur" ifadelerini kullandı.

“KAZANMAYA GİDECEĞİZ”

Son olarak Fenerbahçe mücadelesi hakkında konuşan Abdullah Avcı, "Güzel maçlar bunlar. İnsanların seyrettiği, kafasını çevirdikleri bir alan. Seyir zevki açısından keyifli, fair-play'in olduğu bir maç olur. Trabzonspor, her maçı kazanmaya gittiği gibi bu maçı da kazanmaya gidecek. Umarım istediğimiz her şeyi oyunun başından sonuna kadar uygularız" dedi.

Fenerbahçe Trabzonspor karşılaşması 4 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak