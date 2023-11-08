Trabzonspor'da Abdullah Avcı bir ilki deneyecek

Süper Lig'in 12. haftasında 10 Kasım Cuma günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek Trabzonspor, rakibi karşısında puan alması halinde bu sezon ilki gerçekleştirmiş olacak.

KAYNAK: AA
Trabzonspor'da Abdullah Avcı bir ilki deneyecek

Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı'nın ikinci dönemde göreve gelmesinin ardından sahasında Corendon Alanyaspor'u 1-0, deplasmanda Fenerbahçe'yi 26 yıl sonra 3-2 mağlup ederken VavaCars Fatih Karagümrük ile İstanbul'da golsüz berabere kaldı.

İlk 3 maçından 7 puanla ayrılan Karadeniz ekibi, TÜMOSAN Konyaspor maçından da beraberlik veya galibiyetle ayrılması halinde bu sezon art arda ilk kez 4 maçtan puanla ayrılma başarısı gösterecek.

- Bjelica ile hiç 4 maç puanla ayrılamadı

Trabzonspor, takımdan ayrılan teknik direktör Nenad Bjelica'nın 18 maçlık döneminde hiç art arda 4 maçtan puanla ayrılma başarısı gösteremedi.

Karadeniz ekibi, geçen sezonun 30. haftası öncesinde göreve gelen Nenad Bjelica yönetiminde 16 lig maçında 8 galibiyet, 8 mağlubiyet yaşadı.

Bordo-mavililer, Bjelica ile sadece bir kez 3 maç üst üste kazanarak 9 puan elde etmiş ve 4 maçlık puan dönemi hiç yakalayamamıştı.

- En son Avcı ile 8 maçlık periyot

Trabzonspor, en son Abdullah Avcı'nın ilk döneminde 8 maç art arda puanla ayrılma başarısı göstermişti.

Karadeniz ekibi, Avcı'nın istifa ettiği 2022-2023 sezonun 7. haftasında Gaziantep FK galibiyetiyle başlayan süreçte art arda 8 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik almıştı.

Bordo-mavili takım, bu hafta rakibini yenmesi halinde 34 hafta sonra 4 maç art arda puan kazanmış olacak.

- İlk başlangıcını geride bırakma şansı

Trabzonspor, TÜMOSAN Konyaspor'u mağlup etmesi halinde Abdullah Avcı ilk döneminden daha iyi bir başlangıç yapmış olacak.

2020-2021 sezonun 9. haftasında göreve gelen Abdullah Avcı ile bordo-mavililer, ilk 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ile 8 puan toplamıştı.

Avcı ile ikinci döneminde 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, Konyaspor önünde de 3 puana ulaşması durumunda 10 puan elde ederek ilk dönemini geride bırakacak.

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