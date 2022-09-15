Trabzonspor'un Kızılyıldız engelini nasıl aştığını Futbolun Poseidonu Cevat Kol açıkladı

CEVAT KOL / Yeniçağ

Savunmada Vitor Hugo’yu kulübeye çekip Denswil’e şans verdi. Orta alanda Siopis’i her koşulda oynatma baskısına cevap vererek sahaya sürdü. İkinci bölgede teknik kapasitesi yüksek Hamşik’i tercih etti. Trezeguet’den yine vaz geçmedi.

Belli ki bu oyuncuda inancını hiç yitirmedi. Hücumda Djaniny ve Gomez’i kullandı. Avcı biraz sakatlıklar biraz da alınan sonuçlardan etkilenip kadroya küçük bir operasyon çekti. İyi de oldu..

Kendi seyircisi önünde karşılaşmaya hızlı başlayan Trabzonspor rakibi üzerinde başlama vuruşu ile birlikte baskıyı kurdu. Daha çok pas yaparak, adam eksilterek ve rakibi sahasına hapsederek gol aradı. Orta sahada Siopis’in presi rakibi oldukça yıldırdı. Usta Hamşik’in adrese teslim pasları ile orta saha hareketlendi. Doğru futbol ve doğru paslar golü getirdi. Trezeguet’i 16.dakikada ilk kez bencilliği değil, paylaşımı tercih edince golü buldu.

Trezeguet’in “al da at” şeklindeki ortasını Hamşik kafayla filelere gönderdi. 1-0. Trabzonspor skoru koruma pozisyonu alırken, konuk takım ise futbol oynamak için biraz oyuna girince denge rakip lehine değişti. Ama ilk yarıda başka gol sesi çıkmadı.

İkinci yarı ilk yarıya oranla daha kontrollü futbol ile başladı. Kaza golü yemek istemeyen bordo mavililer oyunun bir vites küçültünce rakibi Kızılyıldız’ın umutlanarak oyuna girmesine izin verdi. Avcı oyuna ilk müdahalesini 61. dakikada yaptı. Gomez’in yerine Abdülkadir Ömür’ü, Hamşik’in yerine Bardhi’yi aldı. Avcı hesaplar yaparken maçın orta hakemi imdada yetişti! 63. dakika da Kangwa’yı ikinci sarıdan dışarı attı.

Rakipteki eksiklik Trabzonspor’un ekmeğine yağ sürdü. 68. dakikada ilk golün asistini yapan Trezeguet ikinci golü atarak takımını rahatlattı. Skor rahatlığını yakalayan bordo mavililerin kulübesinde ikinci hamle geldi. 79.dakika da Djaniny’nin yerine Umut Bozok, sakatlanan Abdülkadir Ömür’ün yerine ise ilk kez forma giyen Lahtimi girdi. Trabzonspor rakip 10 kişiyken gol yeme huyundan bu maçta da vaz geçmedi.

Trabzonspor aldığı bu galibiyetle rahatladı. Camianın tansiyonu düştü. Eleştirilerin işe yaradığını gördük. Gecenin sürprizini ise Ferencvaros yaptı. Monaco’yu evinde yenerek grupta önemli avantaj elde etti. Grubun iddialı takımı oldu.