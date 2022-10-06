Trabzonspor'un UEFA'ya nasıl 'Fransız' kaldığını Futbolun Poseidonu açıkladı

CEVAT KOL / Yeniçağ

Avrupa ligi H grubunda mücadele eden Trabzonspor, Monaco ile bir anlamda kader maçına çıktı. Grupta üç puanla yer alan iki takım da hesaplarını gruptan çıkma üzerine yaptı. Teknik direktör Abdullah Avcı oyuncu tercihlerinde daha çok teknik kapasitesi yüksek, Avrupa deneyimi olanlardan yana kullandı. Avcı kadroya her bölgede dokunmuş. Savunmada Vitor Hugo’nun yerine Denswil, orta alanda Bakasetas’ın yerine Bardhi, Abdülkadir Ömür’ün yerine ise Yusuf Yazıcı’ya şans verdi. Belli ki savunmada dikkatli, hücumda ise gol yollarında üretken oyuncuları tercih etti. Teknik direktör Abdullah Avcı rakiplerinin gücünün farkında olduğunu söyleyerek, “Monaco genç, biz tecrübeli bir takımız” dedi.

Karşılaşma sürprizlerle başladı. Daha 4. dakikada stoper Denswil sarı kart gördü. Yetmedi 10. dakikada Gomez kırmızı kartla cezalandırıldı. İnanılır gibi değil. Gomez gibi tecrübeli bir oyuncu o ayağı niye o kadar kaldırır? Gürcü hakem görmedi. VAR ise affetmedi. Kırmızı kart soğumadan 14. Dakikada Ben Yedder topu filelere gönderdi. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın bütün planı 15 dakika içinde çöktü. Monaco dersini iyi çalışmış. Ayağa top oynuyorlar. Pas yüzdesi çok iyi. Çok kolay adam eksiltiyorlar. Trabzonspor ilk 15 dakikada kurşunu biten asker gibi oldu. 45.dakikada savunmanın yarısı ceza alanı içinde Monacolu oyuncuyu faulle durdurunca Gürcü hakem Kruashvili penaltı noktasını gösterdi. Ben Yedder skoru 2-0 yaparak ikinci yarı için büyük avantaj sağladı.

Skor üstünlüğünü ilk yarıda rakibine kaptıran, bir oyuncu eksik olan Bordo mavili takım genç, çok koşan Monaco karşısında ikinci yarıya mahkum başladı. Dakikalar 55’i gösterdiğinde Disasi skoru 3-0 yapan golü attı. Rakip rahatlayınca Trabzonspor ilk atağında golünü buldu. 72. dakikada Bakasetas topu filelere gönderdi. 3-1. Bu aynı zamanda karşılaşmanın skoru oldu. Ev sahibi takım üç puanı üç golle aldı. Trabzonspor açısından keyif vermeyen bir akşamdı. Bu müsabakadan, anlayanlar için çıkarılacak çok ders var. Taç atma antrenörünün olduğu kulüpte bir de iyi bir hakem hocasına ihtiyaç var!

Trabzonspor bu yenilgi ile kendi kaderini biraz da mucizelere bağladı. Kızılyıldız evinde grup liderini farklı yenip üç puanla tanıştı. Bordo mavili takım Kızılyıldız deplasmanına gidecek.

Bir kaç cümle de maçı anlatan spiker için yazmak isterim. Camialara şirin görünmek için iğrenç yorumlara hiç gerek yok. “Faul bize yapıldı. Kırmızıyı biz niye gördük?” diyor. Yüze atılan her tekme kırmızı karttır. Bari bunu yapma Ertem!