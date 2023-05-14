Abdullah Gül: Milli iradenin herkes tarafından saygıyla karşılanacağına inancım tamdır

Abdullah Gül, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Abdullah Gül: Milli iradenin herkes tarafından saygıyla karşılanacağına inancım tamdır

Editör: Sami Gürel

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

DEMOKRASİ VE MİLLİ İRADE VURGUSU

Gül, seçimlerin demokratik olgunluk içinde geçeceğine ve sonucun herkes tarafından saygıyla karşılanacağına inandığını söyledi.

Abdullah Gül yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

Seçimlerin milletimize yakışır bir demokratik olgunluk içinde geçeceğine ve ortaya çıkacak milli iradenin herkes tarafından saygıyla karşılanacağına inancım tamdır. Seçim sonuçlarının ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

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