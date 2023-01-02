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Abdullah Gül Üniversitesi 1 akademik personel alacak

Abdullah Gül Üniversitesi, bünyesinde Dr. öğretim üyesi olarak istihdam etmek üzere 1 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 16 ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 16:06
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Abdullah Gül Üniversitesi 1 akademik personel alacak

Abdullah Gül Üniversitesi 1 akademik personel alacak
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Resmi Gazete'de yer alan ilana göre; Abdullah Gül Üniversitesi, bünyesinde Dr. öğretim üyesi olarak istihdam etmek üzere 1 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 16 ocak 2023 olarak açıklandı.

Abdullah Gül Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartlar ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince yabancı dil asgari koşullarını sağlamış olmak şartıyla ilanda belirtilen ve aşağıda ayrıntıları verilen evraklarla birlikte müracaat etmeleri gerekmektedir.

-Genel Şartlar-

1) Başvurular ilanımızın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen yapılacak olup, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2) Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

3) Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

4) Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir.

-Başvuruda İstenilen Belgeler-

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru yapacak adayların, dilekçesinde yabancı dilini ve başvurmuş olduğu anabilim dalını belirtmesi gerekmektedir. Adayların varsa hizmet belgesi, yayın listesi lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları (onaylı suretleri veya e-Devlet üzerinden karekodlu belge kabul edilir.) özgeçmişi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan ve belgeleyen bir adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren dört adet USB'yi ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlığı'na başvurmaları gerekmektedir.

İlan ile ilgili bilgilere Üniversitemizin www.agu.edu.tr adresinden ulaşılabilir. Üniversitemiz Rektörlüğü uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.

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