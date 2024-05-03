'Ah İsmail Kartal ahh' diyerek anlattı. Ahmet Çakar acı gerçeği açıkladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi eleyen Olympiakos. yarı final ilk maçlında Aston Villa'yı deplasmanda 4-2 yenerek finalin kapısını araladı.

Yunan takımının gollerini 16, 29, 56. dakikalarda Ayoub El Kaabi ve 67'de Santiago Hezze attı.

Aston Villa'nın golleri ise 45+1. dakikada Ollie Watkins ve 52. dakikada Moussa Diaby'den geldi.

Ahmet Çakar, karşılaşma biter bitmez çok çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Çakar, şu ifadeleri kullandı:

"Ah İsmail Kartal ahh... Şu Olympiakos'u eleyecektin ki Fenerbahçe en azından final oynayıp belki de kupayı alıp tüm dertleri bitirecekti."