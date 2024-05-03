'Ah İsmail Kartal ahh' diyerek anlattı. Ahmet Çakar acı gerçeği açıkladı

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'Ah İsmail Kartal ahh' diyerek anlattı. Ahmet Çakar acı gerçeği açıkladı
Ahmet Çakar, Fenerbahçe ve teknik direktörü İsmail Kartal'la ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi eleyen Olympiakos. yarı final ilk maçlında Aston Villa'yı deplasmanda 4-2 yenerek finalin kapısını araladı.

Yunan takımının gollerini 16, 29, 56. dakikalarda Ayoub El Kaabi ve 67'de Santiago Hezze attı.

Aston Villa'nın golleri ise 45+1. dakikada Ollie Watkins ve 52. dakikada Moussa Diaby'den geldi.

Ahmet Çakar, karşılaşma biter bitmez çok çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Çakar, şu ifadeleri kullandı:

"Ah İsmail Kartal ahh... Şu Olympiakos'u eleyecektin ki Fenerbahçe en azından final oynayıp belki de kupayı alıp tüm dertleri bitirecekti."

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