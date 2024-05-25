Abdurrahim Albayrak oğlunu evlendirdi

Galatasaraylı eski yönetici Abdurrahim Albayrak’ın mutlu günü… İş insanı Albayrak dün gece oğlu Cemil’i evlendirdi.

Çırağan Sarayı’nda düzenlenen görkemli düğün öncesi Abdurrahim Albayrak, tasarımcı gelini Esra Ünal’ı almaya davul zurnayla gitti.

Albayrak Ailesi, gelinlerini evden almaya davul zurnayla gitti. Esra Ünal ve damat Cemil Albayrak, gelin evinin kapısında böyle dans etti.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün kıydığı nikahın şahitleri arasında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’te vardı.

Düğünde iş ve spor camiasından çok sayıda isim vardı. Dr. Hasan Akgün Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Altaylı da bu mutlu gecede Albayrak Ailesi’ni yalnız bırakmadı.

Gecede sahneye çıkan Mustafa Sandal ise davetlilere unutulmaz anlar yaşattı. Gelin Esra Ünal’ı sahneye çıkartan şarkıcı kendisini meşhur eden ‘Jest Oldu’ şarkısını güzel gelinle birlikte söyledi.