Abdurrahim Albayrak oğlunu evlendirdi

Düzenleme: Merve N. Güreş
Abdurrahim Albayrak oğlunu evlendirdi

Galatasaray camiası bu düğünde buluştu.

Galatasaraylı eski yönetici Abdurrahim Albayrak’ın mutlu günü… İş insanı Albayrak dün gece oğlu Cemil’i evlendirdi.

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Çırağan Sarayı’nda düzenlenen görkemli düğün öncesi Abdurrahim Albayrak, tasarımcı gelini Esra Ünal’ı almaya davul zurnayla gitti.

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Albayrak Ailesi, gelinlerini evden almaya davul zurnayla gitti. Esra Ünal ve damat Cemil Albayrak, gelin evinin kapısında böyle dans etti.

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Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün kıydığı nikahın şahitleri arasında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’te vardı.

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Düğünde iş ve spor camiasından çok sayıda isim vardı. Dr. Hasan Akgün Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fatih Altaylı da bu mutlu gecede Albayrak Ailesi’ni yalnız bırakmadı.

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Gecede sahneye çıkan Mustafa Sandal ise davetlilere unutulmaz anlar yaşattı. Gelin Esra Ünal’ı sahneye çıkartan şarkıcı kendisini meşhur eden ‘Jest Oldu’ şarkısını güzel gelinle birlikte söyledi.

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