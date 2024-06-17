Bayramda kapalı dükkanı fırsat bildi: Yarım milyon TL çaldı

Kaynak: DHA
Bayramda kapalı dükkanı fırsat bildi: Yarım milyon TL çaldı

Sakarya Adapazarı'nda bir kuyumcudan yarım milyon Türk Lirası değerindeki mücevheratın çalındığı ve bu olayın güvenlik kameralarına yansıdığı görüldü.

Hırsızlık olayı, Adapazarı'ndaki Çark Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda gerçekleşti. Bayram tatili sebebiyle kapalı olan dükkanın çekmecelerinde saklanan değerli eşyalar, kimliği belirsiz bir hırsız tarafından çalındı.

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İş yerinin alarm sistemi aktif hale geldikten sonra, bölgeye hızla polis ekipleri yönlendirildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisler, şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etti.

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31 yaşındaki E.Ö. isimli şüpheli, olaydan sadece iki saat sonra yakalandı. Hırsızlıkla ilgili soruşturma devam ederken, çalınan eşyaların bulunup bulunmadığına dair henüz bir bilgi verilmedi.

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