Bayramda kapalı dükkanı fırsat bildi: Yarım milyon TL çaldı

Hırsızlık olayı, Adapazarı'ndaki Çark Caddesi üzerindeki bir kuyumcuda gerçekleşti. Bayram tatili sebebiyle kapalı olan dükkanın çekmecelerinde saklanan değerli eşyalar, kimliği belirsiz bir hırsız tarafından çalındı.

İş yerinin alarm sistemi aktif hale geldikten sonra, bölgeye hızla polis ekipleri yönlendirildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polisler, şüphelinin kimliğini kısa sürede tespit etti.

31 yaşındaki E.Ö. isimli şüpheli, olaydan sadece iki saat sonra yakalandı. Hırsızlıkla ilgili soruşturma devam ederken, çalınan eşyaların bulunup bulunmadığına dair henüz bir bilgi verilmedi.