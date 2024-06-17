Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluşu AVM'de kutlandı, görüntülere tepki yağdı

İçişleri Bakanlığı'na bağlı olan Jandarma Genel Komutanlığı'nın 185. yıl dönümü kutlamaları için bir alışveriş merkezinin seçilmesi, sosyal medyada büyük tepki çekti. Türkiye'nin köklü güvenlik kurumlarından Jandarma Genel Komutanlığı'nın kuruluşunun 185. yılı, toplumun farklı kesimlerinden gelen tepkilerin gölgesinde anıldı.

Osmaniye'de bir alışveriş merkezinde düzenlenen kutlama etkinlikleri, sosyal medyanın da dikkatini çekti ve geniş yankı buldu. Osmaniye'de bir AVM'nin giriş katında başlayan gösteriler, AVM'nin geneline yayılırken, adeta kışlayı andıran manzaralar, yapılan gösteri ile mekanın birbirinden alakasız oluşu nedeniyle tepkiyle karşılandı.

Osmaniye'deki bir alışveriş merkezinin giriş katında başlayıp tüm mekana yayılan gösteriler, askeri bir kışlayı andıran görüntülerle dikkat çekerken, bu durumun etkinlik mekanı ile uyumsuzluğu eleştirilere neden oldu. Söz konusu görüntülere dair henüz resmi bir açıklama yapılmazken; yaşananlar ise sosyal medyada gündem oldu. Jandarma'nın tarihi ve toplumdaki yeri düşünüldüğünde, bu türden bir etkinliğin seçilen mekan açısından uygun olup olmadığı konusunda farklı görüşler mevcut.