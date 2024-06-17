Yatırımını yapan köşeyi dönecek: Dolar 2025 yılında bu rakamı görecek

Morgan Stanley, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir finans kuruluşu olarak, Türkiye ekonomisi üzerine hazırladığı son analiz raporunda, 2025 yılının yarısına kadar dolar/TL döviz kuru tahminini 39 olarak belirledi. Bu öngörü, şu anki döviz kurlarıyla karşılaştırıldığında dikkate değer bir yükselişi işaret etmekte.

Analiz, Türkiye'nin güncel ekonomik şartları, enflasyon trendleri, uygulanan maliye politikaları ve dünya genelindeki ekonomik dinamikler ışığında yapıldı. Yatırım bankasının bu tür projeksiyonları, piyasa oyuncularına ve yatırımcılara, önümüzdeki dönemler için yol gösterici bir bakış açısı sağlama amacını taşıyor.

DOLAR FİYATLARI NEYE GÖRE BELİRLENİYOR?

Dolar fiyatları, bir dizi karmaşık faktöre bağlı olarak belirlenir. Ekonomik temeller, arz ve talep dinamikleri, merkez bankalarının politikaları, faiz oranları, siyasi istikrar ve jeopolitik olaylar bu faktörler arasında yer alır. Örneğin, bir ülkenin döviz rezervleri, doların o ülke para birimi karşısındaki değerini etkileyebilir. Eğer bir ülkede yeterli döviz bulunmuyorsa, bu durum cari açığa ve dolayısıyla döviz kuru üzerinde yukarı yönlü bir baskıya neden olabilir.

Ayrıca, yabancı yatırımcıların bir ülkenin finansal varlıklarına olan ilgisi de döviz kurlarını etkileyebilir; faiz oranlarının yükselmesi genellikle yabancı sermaye akışını artırır ve bu da yerel para biriminin değerlenmesine yol açabilir. Uluslararası ticaretteki değişimler ve emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar da döviz kurlarını etkileyen diğer önemli faktörlerdir.