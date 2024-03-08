Abdürrahim Albayrak’a dolandırıcı şoku…Eski Başbakan Mesut Yılmaz’dan yadigardı

Kaynak: DHA
Abdürrahim Albayrak’a dolandırıcı şoku…Eski Başbakan Mesut Yılmaz’dan yadigardı
İstanbul Bayrampaşa’da iş insanı Abdürrahim Albayrak’ın telefon numarasını kopyalayarak aradıkları vatandaşları, banka görevlisi olduklarını söyleyerek dolandıran 5 şüpheli operasyonla yakalandı. Mağdurların numarayı aradıklarında telefonu Abdürrahim Albayrak’ın açtığı belirlendi. Albayrak telefon numarasının VIP olduğunu, eski Başbakan Mesut Yılmaz tarafından verildiğini söyledi.

Olay dolandırıcılara 100 bin lira kaptıran. R.Ö(63) adlı kadının şikayeti ile ortaya çıktı. Şüphelilerin aynı yöntemle 7 kişiyi dolandırdıkları öğrenildi.

“BU NUMARAYI ESKİ BAŞBAKAN MESUT YILMAZ VERDİ”

Olayı anlatan Abdürrahim Albayrak, “Telefonu her açtığımda inanılmaz hakaretler duydum. Beni dolandırmaya çalıştıklarını düşündüm. Onlar da benim onları dolandırdığımı söylüyor. 50-60 kişiyle böyle konuştuk. Bu numara bana rahmetli Mesut Yılmaz’ın hatırası. Başbakan olduğun dönemde bu numarayı bana VIP vermişti” dedi.

NE OLMUŞTU?

Dolandırıcılık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada benzer yöntemle toplam 7 kişinin dolandırıldığı tespit edildi. Yapılan incelemeler sonucunda olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen Mehmet B.A. (23), Ömür C.K. (24), Mert C.T. (23), Gökhan G.Ç. (24) Ali İ.M. (40) Esenyurt'ta 3 farklı adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerden Ali İ.M'nin daha önceden 5 suç kaydı olduğu ayrıca 7 ayrı dosyadan arandığı ve hakkında 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

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