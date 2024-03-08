TV8 ekranlarında Oğuz Murat Acı’nın acılı babası Özer Acı’ya skandal soru! Eylem Tok çocuğunu önce Mısır’a sonra ABD’ye kaçırdı

İstanbul’da geçtiğimiz günlerde, ehliyetsiz bir şekilde lüks aracın koltuğuna geçen 16 yaşındaki T.C., emniyet şeridine çıktı ve 5 kişiye çarptı. Kazada dört kişi yaralanırken bir kişi hayatını kaybetti. Yazar Eylem Tok ve doktor Bülent Cihantimur’un oğlu olduğu ortaya çıkan ehliyetsiz sürücü, olayın ardından annesi Eylem Tok ile birlikte Mısır’a gittiği öğrenildi. Tok ve çocuğun Mısır’dan sonra ise ABD’ye kaçtığı ortaya çıktı.

Olayın ardından Oğuz Murat Acı'nın acılı babası Özer Acı TV 8 ekranlarında 'Aramızda Kalmasın' programına konuştu.

“HANİ PARASI ÇOK VARDI”

Müge Dağıstanlı’nın, Eylem Tok’un aileye ulaşmaya çalıştıklarını ancak ulaşamadıklarını iddiasını sorması üzerine Özer Acı şöyle cevap verdi:

“Doğru, ulaşmadılar. Yani ulaşmayı istemediler. Ben onların yedi sülalesine benim cenazem adli tıptayken ulaşıyorum. O bana nasıl ulaşamıyor? Hani onun nüfusu büyüktü? Parası çok vardı? İki adamını tutup gönderememiş mi? İki köye veya Gümüşdere mahallesine? Çok üzgünüm bu konuda.” dedi.

“MANEVİ OLARAK DA BİR ŞEY GÖRMEDİM”

Baba Özer Acı, 16 yaşındaki T.C.'nin yakınlarının dolaylı olarak kendilerine ulaştıklarını anlattı. “Bir aile dostumla irtibat sağlanıyor. Bu kadar” diyen Acı, karşı tarafın vaatlerine de değindi:

“Maddi manevi yanımda olduklarını söylüyorlar. Ben maddi kısmını kenara bırakalım şu an dedim. Ama manevi olarak da hiçbir şey görmedim şu ana kadar.”

“KAN PARASI KABUL EDER MİSİNİZ”

Müge Dağıstanlı’nın bir sorusu ise şaşkınlık yarattı. “Peki, maddi olarak aileye bir şey teklif edilirse bunu kabul eder misiniz? Kan parası gibi?” diyen soran Dağıstanlı’ya Oğuz Murat Acı’nın babası “Yok. Şu an öyle bir şey söz konusu değil.” şeklinde yanıt verdi. Böyle bir teklifle karşılarına çıkılması durumunda ailenin tavrını ve kararını soran Dağıstanlı'ya 'Bilmiyorum' dedi.

“ŞERİATIN KESTİĞİ PARMAK ACIMAZMIŞ”

Acılı baba karşı tarafa seslendi, 'Eski eşine söylesin. Çocuğunu alsın adalete teslim olsun. Gittiği ülkede konsolosluğa teslim olsun. Şeriatın kestiği parmak acımazmış.' ifadelerini kullandıktan sonra 'Devam edemeyeceğim. Kusura bakmayın' diyerek yayından ayrıldı.