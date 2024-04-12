ABD’ye kaçak giren Türk genci neden gittiğini anlattı. 'Ekonomik kriz ve baskıdan kaçtım'

Serhat Ağa
ABD’ye kaçak giren Türk genci neden gittiğini anlattı. 'Ekonomik kriz ve baskıdan kaçtım'
ABD’ye kaçak yollardan gitmeye çalışanlar arasında bir Türk gencinin de olduğu ortaya çıktı. Sınır devriyelerine yakalanan Türk genci “Ekonomik kriz ve baskıdan kaçtım” diyerek çalışma izni almak istediğini söyledi.

ABD’nin Meksika sınırındaki göçmen krizi devam ediyor. Sınıra yasa dışı yollardan gelen binlerce göçmen, ülkeye girebilmek için bekliyor.

ABD’ye yasa dışı yollardan gelenler arasında bir Türk gencinin de olduğu ortaya çıktı. ABD’li Fox News kanalına konuşan Uğur adlı Türk genci, göçmen kaçakçılarına sınırı geçebilmek için 6 bin 500 dolar (Yaklaşık 210 bin lira) ödediğini söyledi. Çoğunluğu Türk ve Özbek olan bir grupla sınırı geçmeye çalışan Uğur, ekonomik kriz ve hükümet baskısından kaçmak için ABD’ye geldiğini söyledi.

Türk genci, çalışma izni alarak çalışmak istediğini vurgularken, "ABD bize vize vermiyor, o yüzden buraya yasa dışı yollarla geldik" dedi. Türk genci, hayalinin Los Angeles’e yerleşmek olduğunu sözlerine ekledi.

Uğur, çalışma izni için 180 gün beklemek zorunda olduğunu da anlattı.

1 MİLYONDAN FAZLA KAÇAK GÖÇMEN SINIRDAN GEÇTİ

Fox News, video haberinde Uğur ve beraberindekilerin sınıra ulaşan binlerce kaçak göçmenden biri olduğunu belirterek geçen sene 1 milyondan fazla kaçak göçmenin ABD'ye giriş yaptığını hatırlattı.

Meksika sınırından kaçak göç, başkanlık seçimleri yaklaşırken ABD'nin en önemli gündemlerinden biri. ABD'deki Cumhuriyetçi valiler, Joe Biden yönetiminin göçmen politikasının ülkeyi krize sürüklediğini belirterek sınıra çok sayıda Ulusal Muhafız göndermişti.

Son Haberler
Düğünde çiçeği damat atınca tüm erkekler arkasına bakmadan kaçtı Video
Düğünde çiçeği damat atınca tüm erkekler arkasına bakmadan kaçtı
Cami hoparlöründen gelen ses herkesi şaşkına çevirdi. Camiye koşan imam karşısında onu gördü Yaşam
Cami hoparlöründen gelen ses herkesi şaşkına çevirdi. Camiye koşan imam karşısında onu gördü
ABD’den Gazze’ye insani yardım Dünya
ABD’den Gazze’ye insani yardım
Ava giderken avlanan şahini insanlar kurtarmaya çalıştı Video
Ava giderken avlanan şahini insanlar kurtarmaya çalıştı
Başa güreşmek deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Başa güreşmek deyimi ne anlama geliyor?
Sendikalar 1 Mayıs'a hazır Gündem
Sendikalar 1 Mayıs'a hazır
Başa gelmek deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Başa gelmek deyimi ne anlama geliyor?