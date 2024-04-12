ABD’ye kaçak giren Türk genci neden gittiğini anlattı. 'Ekonomik kriz ve baskıdan kaçtım'

ABD’nin Meksika sınırındaki göçmen krizi devam ediyor. Sınıra yasa dışı yollardan gelen binlerce göçmen, ülkeye girebilmek için bekliyor.

ABD’ye yasa dışı yollardan gelenler arasında bir Türk gencinin de olduğu ortaya çıktı. ABD’li Fox News kanalına konuşan Uğur adlı Türk genci, göçmen kaçakçılarına sınırı geçebilmek için 6 bin 500 dolar (Yaklaşık 210 bin lira) ödediğini söyledi. Çoğunluğu Türk ve Özbek olan bir grupla sınırı geçmeye çalışan Uğur, ekonomik kriz ve hükümet baskısından kaçmak için ABD’ye geldiğini söyledi.

Türk genci, çalışma izni alarak çalışmak istediğini vurgularken, "ABD bize vize vermiyor, o yüzden buraya yasa dışı yollarla geldik" dedi. Türk genci, hayalinin Los Angeles’e yerleşmek olduğunu sözlerine ekledi.

Uğur, çalışma izni için 180 gün beklemek zorunda olduğunu da anlattı.

1 MİLYONDAN FAZLA KAÇAK GÖÇMEN SINIRDAN GEÇTİ

Fox News, video haberinde Uğur ve beraberindekilerin sınıra ulaşan binlerce kaçak göçmenden biri olduğunu belirterek geçen sene 1 milyondan fazla kaçak göçmenin ABD'ye giriş yaptığını hatırlattı.

Meksika sınırından kaçak göç, başkanlık seçimleri yaklaşırken ABD'nin en önemli gündemlerinden biri. ABD'deki Cumhuriyetçi valiler, Joe Biden yönetiminin göçmen politikasının ülkeyi krize sürüklediğini belirterek sınıra çok sayıda Ulusal Muhafız göndermişti.